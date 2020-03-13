爱心接力 菲仕兰捐赠物资再抵湖北

3月13日，菲仕兰通过中国妇女发展基金会捐赠的新一批援鄂爱心物资，共计10897罐皇家美素佳儿婴幼儿配方奶粉及美素佳儿婴幼儿配方奶粉运抵湖北，并在第一时间完成物资交接，将发放至武汉、孝感、随州、宜昌、神农架林区等多地，为受新型冠状病毒感染的3岁以下婴幼儿及受困家庭提供营养支援。

菲仕兰捐赠奶粉在孝感卸货

孝感市晒书台社区妇联主席朱翠萍（中间）接收爱心物资

受新冠疫情影响，湖北重灾区出现部分“监护缺失”家庭，即父母或其他监护人确认感染、疑似感染或需隔离观察，父母或其他监护人因在抗“疫”前线工作导致无法照顾儿童的家庭，这些受困家庭宝宝口粮问题一度成为关注焦点。小樱桃（化名）是孝感市孝南区二医院一线医护人员的孩子，因身份特殊外加疫情期间奶粉购买出现困难，一家人特别焦急。得知情况后，孝感市巾帼志愿者协会副会长周浩第一时间将爱心奶粉送到小樱桃（化名）手中，解决了一家人的“燃眉之急”。

小樱桃（化名）妈妈表示：“在这样的特殊时期，能收到这样珍贵的优质奶粉，是孩子们的福气！非常感谢爱心企业菲仕兰、市妇联还有志愿者们对孩子们所做的一切，疫情过后，带孩子一起来感谢恩人！”

源于对儿童营养的特别关注，菲仕兰积极协调各方力量，调配配方奶粉货源，尽全力在最短时间内将宝宝口粮发放至病患家庭手中。菲仕兰还承诺，未来将持续将含有乳铁蛋白的皇家美素佳儿婴幼儿配方奶粉捐赠给被新型冠状病毒感染的3岁以下婴幼儿，免费食用至3岁。

此外，为保障疫情期间宝宝口粮“不断供”，菲仕兰与合作伙伴高效协同，不计成本，将美素佳儿新一批次产品运输方式由海运改为空运，确保产品速抵国内仓库，并全力以赴配合京东超市供应链各环节高效合作，启动经销商协同仓，与京东共享库房，最大时效性充足库存，借助京东超市强大的物流网络，源源不断地为消费者提供足不出户的商品配送服务。菲仕兰中国区总裁陈戈表示：“疫情面前，菲仕兰愿尽最大努力发挥优势，关爱每一位中国儿童，保障他们营养充沛、身心健康地茁壮成长。”

满载菲仕兰爱心物资货车驶向湖北各地

事实上，疫情发展至今，菲仕兰的爱心接力从未间断。疫情伊始，菲仕兰第一时间宣布通过中国妇女发展基金会捐赠500万元支援抗击新冠肺炎疫情，成为第一批支援抗击新冠肺炎疫情的爱心企业。其中，紧急调拨400万元的物资支援疫情一线，除包含本次送达的美素佳儿婴幼儿配方奶粉和皇家美素佳儿婴幼儿配方奶粉外，25000罐子母全脂高钙奶粉等物资也早已捐赠到位，此外，还包括10万只医用护理口罩等疫情一线急需物品。捐赠的100万元现金，通过中国妇女发展基金会“加油！抗疫天使”项目，已陆续用于对1250户抗击疫情的医护人员家庭提供关爱。

作为荷兰最大和世界五大乳品公司之一，菲仕兰始终关注儿童营养，近些年更是在改善儿童营养方面进行诸多实践。2018年，菲仕兰在北京新源学校和上海杨林学校这两家打工子弟学校分别设立志愿服务点，通过营养课堂进校园，向孩子们普及乳品营养知识。2019年5月，在成都SOS村设立“菲仕兰爱心之家”，首批助养了15名困境儿童。7月，菲仕兰还向孤儿捐赠了价值100万元的乳制品。通过实实在在的行动，菲仕兰切实践行企业社会责任，助力孩子们健康成长。