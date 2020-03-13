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国家卫健委：3月12日0—24时新增确诊病例8例 累计治愈出院病例64111例

2020年03月13日11:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月13日电（董童）国家卫生健康委于13日在官网发布的《截至3月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，新增死亡病例7例（湖北6例，山东1例），新增疑似病例33例。当日新增治愈出院病例1318例，解除医学观察的密切接触者2483人，重症病例减少237例。

情况显示，截至3月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例13526例（其中重症病例4020例），累计治愈出院病例64111例，累计死亡病例3176例，累计报告确诊病例80813例，现有疑似病例147例。累计追踪到密切接触者678088人，尚在医学观察的密切接触者12161人。

湖北新增确诊病例5例（武汉5例），新增治愈出院病例1255例（武汉1103例），新增死亡病例6例（武汉6例），现有确诊病例13171例（武汉12358例），其中重症病例3948例（武汉3793例）。累计治愈出院病例51553例（武汉35197例），累计死亡病例3062例（武汉2436例），累计确诊病例67786例（武汉49991例）。新增疑似病例1例（武汉1例），现有疑似病例49例（武汉44例）。

3月12日0—24时，新增报告境外输入确诊病例3例（上海2例，北京1例）。截至3月12日24时，累计报告境外输入确诊病例88例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例190例：香港特别行政区131例（出院75例，死亡3例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区49例（出院20例，死亡1例）。（注：累计确诊病例数订正增加12例。）

(责编：董童、杨迪)


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