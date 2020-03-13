广东违法食用野生动物拟最高罚款1万

3月9日，《广东省野生动物保护管理条例（修订草案征求意见稿）》（下称“条例修订草案”）在广东省人大官网挂出，面向社会征求意见。其中明确禁止食用国家重点保护野生动物和其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，以及有关法律禁止食用的其他野生动物，并对违法食用行为大大提高处罚力度，食用者最高拟可罚款1万元。

根据省人大常委会办公厅相关公告，对条例修订草案有意见建议，可在3月16日前反馈至省人大农村农业委员会办公室。

划定4种禁食类型

与全国人大常委会决定禁食范围一致

继省人大常委会此前专门紧急出台决定，明确禁止滥食野生动物后，此次加紧修订的野生动物保护管理条例有何不同？

条例修订专班有关负责人表示，在现有条例重点对国家和省重点保护野生动物、三有保护（有重要生态、科学、社会价值）野生动物进行保护的基础上，为了适应新时期野生动物保护管理工作的新要求，条例修订草案扩大了野生动物保护管理范围，明确其他陆生野生动物按照本条例规定管理，野生动物保护管理的原则相应调整为“普遍保护、全面禁食、限制利用、严格监管”。

在外界高度关注的禁食范围设定上，条例修订草案划定了4种类型，主要是国家重点保护野生动物和其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，以及有关法律禁止食用的其他野生动物。值得注意的是，该规定严格按照全国人大常委会《决定》确定的禁食范围进行明确，未作任何扩大和限缩范围。

禁食范围限于陆生野生动物，对于明确珍贵、濒危的水生野生动物以外的其他水生野生动物，条例修订草案提出适用渔业法等法律法规规定，列入畜禽遗传资源目录的动物，属于家畜家禽，适用畜牧法的规定。

根据省林业局的资源调查统计，我省确认分布的陆生脊椎野生动物已有900多种，列入国家重点保护野生动物名录的有114种，省重点保护陆生野生动物76种，有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物（三有保护野生动物）超过620种。

对于对违法食用行为，条例修订草案新设处罚规定，要求包括对食用者处2000元以上1万元以下罚款，对组织食用者处1万元以上5万元以下罚款，这比现行条例大大提高了处罚力度。

部分繁育饲养陆生野生动物或可用于药用科研

名录将由省政府批准公布

目前条例明确禁食人工繁育饲养的陆生野生动物，这是否意味着所有繁育饲养的陆生野生动物都不能食用？对此，条例修订草案开了一个“口子”，规定对人工繁育技术成熟稳定的非国家重点保护野生动物，经省野生动物保护主管部门组织评估、广泛征求意见后，纳入人工繁育非国家重点保护野生动物名录，实行与野外种群不同的管理措施。

对于列入名录的野生动物及其制品，条例修订草案规定，可以凭合法来源证明，按照县级野生动物保护主管部门核验的年度生产数量取得专用标识，凭专用标识出售和利用，保证可追溯。这意味着列入名录的陆生野生动物可以用以药用和科研用途。

但名录将严格管理“出入”，条例修订草案要求，人工繁育非国家重点保护野生动物，由省野生动物保护主管部门制定、调整，报省人民政府批准公布，并实行专用标识管理。

目前，国家有关部委正在制定、调整相关名录和配套规定，部分人工繁育、人工饲养野生动物可纳入家畜家禽和经济水生动物管理，不受禁食范围影响。

现行条例保护范围过窄

各方希望尽快审议通过

广东此次为何加速修订野生动物保护管理条例？有关负责人解释说，广东是野生动物的资源大省、贸易大省、消费利用大省，有陆生脊椎野生动物900多种，占全国种数10%左右，野生动物及其制品进出口贸易额占全国1/3。

此外，我省民间有爱吃“野味”的传统，形成了较大的野生动物消费市场。部分群众存在滥食“野味”的陋习，“野味”市场和贸易巨大，灰色产业链屡禁不绝。

鉴于现行条例保护范围过窄，大量野生动物未纳入保护管理范围。省人大常委会评估认为，有必要尽快修订条例，适应新形势下野生动物保护管理工作的新要求，健全野生动物交易和食用的监管机制，在制度上补齐我省野生动物保护管理短板和不足，

根据此前有关部门的调研反馈，目前各方意见一致认为，条例修订草案相关制度规定，符合新形势下国家关于野生动物保护管理工作的新要求，体现全国人大常委会的最新立法精神，具有广东特色，希望尽快审议通过。（记者 骆骁骅 尚黎阳）