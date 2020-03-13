农业农村部要求落实政策措施 确保早稻面积恢复增加

当前，华南早稻育秧已过半，长江流域陆续开始浸种育秧。农业农村部12日要求，各地加大工作力度和举措，落实落细各项政策措施，确保今年全国早稻面积恢复增加。

农业农村部数据显示，稻谷是我国重要的口粮品种，面积占全年粮食面积的1/4，其中双季稻面积占稻谷的近1/3。早稻作为双季稻的第一季，不仅影响当季，还会影响下茬晚稻，恢复双季稻关键是增加早稻。

农业农村部部长韩长赋12日在全国早稻生产推进落实视频会议表示，各级农业农村部门要充分认识抓好今年早稻生产的重要意义，抓紧抓实抓细各项措施，努力夺取小康之年粮食和农业丰收。

据了解，今年国家加大对早稻生产的支持力度，早籼稻和中晚籼稻最低收购价有所提高，农业农村部会同财政部统筹整合农业项目资金36.7亿元。各地出台了相关扶持政策，积极推动早稻面积恢复。

农业农村部要求，各地要抓好政策落地和面积落实。整合稻谷补贴、耕地轮作休耕试点、农业社会化服务、绿色高质高效行动等资金，重点支持集中育秧、机插秧等关键环节及代育代插、代耕代种等托管服务。尽快将早稻生产任务分解落实到县乡、村组，层层压实责任。加大对主产区、重点县、规模经营主体的支持。

同时，抓好指导服务和农资保障。组织专家和农技人员，多措并举做好线上线下技术培训、指导服务和答疑。开展全程托管、环节托管、联耕联营、联合作业等，带动小农户发展双季稻。加强农资调剂调运，推进农资到村到户。搞好农机调配、机具检修和机手培训，组织好农机跨区作业和机耕机插等全程服务。（记者于文静）