湖南省双牌县：农民争田种春播增面积

3月7日，湖南省双牌县泷泊镇人民洞村村民蒋增武和妻子，一大早就来到自家承包的水田里整理田埂，准备春耕。“今年我们领种了几个亲戚不种的田，还承包了一些荒田，计划种400多亩水稻，比去年多20亩。现在政策更好了，我们想抢时间备耕，不能因为疫情影响了生产。”蒋增武说。

蒋增武是当地有名的农把式，田种得好，收益也不错。他介绍，除了自己最初的承包地，近年又陆续领种了亲友和村民不愿意或无力耕种的耕地，还承包了村集体重新发包的部分耕地，“现在种田有农业机械，种几百亩，轻松得很。”

据了解，前些年由于种种原因，双牌县一些地方出现了耕地抛荒现象，为此，县政府按照“谁种粮、谁得补贴”的原则，及时、足额发放粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等资金；依法依规将抛荒两年以上的耕地收归村集体重新发包，并鼓励大户承包、农户代耕代种；根据实际情况调整种植结构，如确因干旱和水源不足无法种植晚稻的耕地可以改种旱粮作物。

在政策的引导下，农民种粮积极性大幅提高，一些村庄甚至出现了“抢田种”的现象。泷泊镇崔家村村民卿华章以前在县城从事木材采购、木材加工生意，了解到种田优惠政策后，他回家代耕了10亩田地，农闲时做木材生意，农忙时种田，既可增加收入，又能照顾家庭。

据介绍，双牌县今年计划完成水稻播种面积11.5万亩、玉米种植面积10.5万亩，分别比去年增加0.2万亩和0.15万亩。（胡万开 潘芳）