欧洲疫情加速扩散 各国加大投入严防死守

世界卫生组织总干事谭德塞11日表示，新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行，预计未来几周内确诊病例数、死亡人数，以及受影响国家和地区数量将进一步攀升。当天欧洲疫情发展印证了谭德塞的说法，多国单日新增确诊病例创新高，为控制疫情，多国采取了停课、停航、歇业、取消集会、强制隔离等措施。

法国11日新增497例确诊病例，总数达2281例，略多于西班牙和德国各自确诊总数，同属欧洲新冠疫情的热点地区。此外，瑞士、挪威、丹麦、荷兰、瑞典等国11日新增病例也分别达到三位数，其中丹麦新增病例较10日翻了一番，猛增至514例，部分民众在听闻消息后开始抢购商品。瑞士累计确诊超过600例，26个州中仅3个州尚未发现新冠肺炎病例。确诊病例过百的国家还有英国、比利时和奥地利，希腊、捷克和冰岛的确诊病例数都超过了50例。

罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波兰等国确诊病例总数虽然相对不多，但11日当天新增病例数均创有疫情以来单日新高，阿尔巴尼亚还出现了首个死亡病例。

克罗地亚、波黑、塞尔维亚、斯洛文尼亚和匈牙利均已出台针对重点疫区来人的限制或禁止入境措施；奥地利、希腊、罗马尼亚、斯洛文尼亚、塞浦路斯等多国已宣布学校临时停课；禁止大型室内外集会活动、关闭博物馆、图书馆和旅游景点等也已成为相对简单易行的防疫措施。

法国政府11日发布公告说，根据最新的流行病学数据，为了减缓疫情传播和保护最脆弱人群，政府决定加强对老年人住宿设施的访问限制。由于法国出台的禁止千人以上集会规定，11日晚上举行的欧冠八分之一决赛在空场条件下举行。

希腊总理米佐塔基斯11日召开疫情防控会议，宣布取消3月25日国庆节阅兵式及学生游行；罗马尼亚政府11日宣布相关药品和医疗物资的出口暂停6个月，为避免公共交通拥挤造成的感染风险，建议企业和机构等错时上下班。

马耳他总理阿贝拉宣布从12日零时起禁止所有往返瑞士、德国、法国和西班牙的旅行，并且强制所有来自以上4国和过去14天到访过意大利的人在家隔离，如果违反规定将被罚款1000欧元。

阿尔巴尼亚总理拉马11日宣布，自12日起关闭首都地拉那和港口城市都拉斯所有酒吧、餐馆和俱乐部；警察和军队将在地拉那所有街道设置路障拦截车辆，盘查是否有在过去14天内从意大利和希腊归国而未遵守自我隔离14天规定的人，违者将被罚款5000欧元。

瑞士海关管理部门负责人在当天的新闻发布会上表示，在意大利宣布限制人员出境之后，瑞士已于9日起在与意大利交界的提契诺州、瓦莱州和格劳宾登州等设立边境检查站，只允许人员因工作原因自意大利入境瑞士。（据新华社）