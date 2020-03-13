根据国家卫健委披露的最新数据，3月11日0-24时，武汉新增确诊病例8例，已经降至个位数；湖北除武汉以外，所有地市已连续一周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。在3月12日下午举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋指出：“以上信息提示，总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。要把医疗救治工作摆在第一位，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧各项防控工作。”

同日，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山表示，预测本次疫情在6月结束是可以期待的。冠状病毒在温度较高的夏天比较不活跃。“但是也要取决于各个国家的重视程度。假如一些国家不重视疫情的危害性和传染性，结束的时间就不好说了。目前意大利的死亡率约为6%，美国也超过2.9%。尤其是意大利，也面临着医疗资源的短缺。”

米锋表示，3月11日，世界卫生组织评估认为，此次疫情已具有大流行特征，并强调将本次疫情称为大流行，是为了再次呼吁成员国，为改变疫情走向投入更大的政治承诺和更多资源。

“大流行”原是世卫组织对流感的定级之一。世卫组织将流感分为6级，其中最高的就是“大流行”，其定义是某种流感病毒在疫情发源地以外的至少一个国家发生了社区层面的暴发，表明病毒正在跨国蔓延。目前，世卫组织已不再使用上述6级分类评估流感等传染病。世卫组织发言人亚沙雷维奇2月下旬接受媒体采访时曾表示，世卫组织已不使用这套老系统，但人们还是常用“大流行”这个词来形容传染病的全球性传播。

截至3月11日24时，我国累计报告境外输入确诊病例85例。3月12日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议强调，有关部门和地方要加强协调联动，密切跟踪分析境外疫情快速扩散的形势，结合世卫组织对疫情的最新评估，参考国际做法，进一步采取有针对性举措，加强疫情输入输出防范。进一步推动国际联防联控，做好数据共享、远端防控、口岸检疫、应急处置等各项工作。为相关国家和国际组织防控疫情提供力所能及的帮助。国内有生产能力的企业要努力增加防疫物资生产，在保证国内需求前提下，按市场化原则对接国外商业采购需要，作为国际合作的重要内容，有关方面要给予必要支持，做好衔接。

1月25日，海关总署启动健康申报制度，对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”检疫措施，以遏制疫情通过口岸传播扩散。

此前，北京市规定，凡从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，若目的地是北京，不论是中国人还是外国人，均实行14天隔离观察。在3月11日北京市召开的疫情防控新闻发布会上，北京市委组织部副部长张强表示，即日起，自非疫情严重国家入境进京人员，也要居家观察或集中观察14天。

3月10日0时起，北京市在首都国际机场T3航站楼D区开辟专门区域，作为来自疫情严重国家的航班停靠专区，对所有乘客完成卫生检疫、体温筛查、信息核录、进港中转等流程后，分类进行转送。

对于此前青岛和郑州由首都机场入境的输入性确诊病例，北京海关是否有防控漏洞？北京海关副关长高瑞峰3月12日回应称，北京海关直接拦截的境外病例均已移交地方。这两名旅客入境时，经海关医学巡查未发现异常。

“疫情发生以来，中方举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，为国内及全球其他国家和地区做好疫情防控准备赢得了宝贵时间。当前全球疫情形势持续快速发展，对此中方密切关注，对各国防控工作压力感同身受。中方愿继续秉持公开、透明及对全球卫生安全和人民健康高度负责的态度，加强与世卫组织、有关国家和地区有效合作，为全球共同抗击疫情作出中国贡献。”米锋说。

以北京为例，据了解，为助力国际疫情防控，北京拟向首尔、德黑兰、东京、横滨4个城市捐赠一批防疫物资，包括隔离衣20万件、手套10万付、鞋套20万双、一次性医用帽20万个、核酸检测试剂盒5000人份等。

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北京启用新国展为境外人员集散点

当前，我国疫情总体保持在较低水平，全球疫情形势持续快速发展，外防输入成为防控关键。3月12日，北京市召开新冠疫情防控第48场发布会，介绍境外输入人员疫情防控工作的有关情况。会上透露，北京新国展确定为疫情严重高发国家入境人员集散点，以实现入境人员分流接转。同时北京海关全面加强交通工具卫生检疫，特别是来自疫情严重的国家和地区的交通工具，严格实施100%登临检疫。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，为做好境外输入人员疫情防控工作，市疫情防控领导小组决定启用新国展为首都机场疫情高发国家入境北京的旅客转运集散地，用于经机场检疫后未出现发热、咳嗽等症状的低风险人群临时集散点，再由相关省（区、市）和本市各区接转旅客。

境外入境人员根据目的地分为北京及其他省市地区，北京地区按照16个区分别设立临时集散点；其他省市分别设立各省市临时集散点。各集散点要保持相对距离5米以上，工作人员通道与入境人员通道分开，由专人引导旅客有序进入集散点，避免人群聚集。

新国展实施严格的体温筛查。入境人员在离开机场海关前要进行健康申报及体温筛查，进入新国展集散点前要再进行体温筛查。同时，成立驻地医疗点，负责对各工作团队及入境人员发热、咳嗽等健康异常情况进行排查及应急处置。北京市在新国展集散点安排3辆急救车，负责安排有发热、咳嗽等需要进行新冠肺炎排查人员的转运工作；顺义区安排2辆急救车，负责有心血管等疾病病人的转运工作。

为何选择新国展？顺义区委常委、组织部部长禹学垠介绍了新国展外围防疫保障措施。他表示，新国展距离首都机场8公里，交通便利。南北长800米，东西长750米，一期占地面积102.14公顷，室内面积约11万平方米，对外相对独立、可实现封闭管理，内部场地开阔，场馆属于“可开合、大空间”建筑结构，通风较好，便于分区管理、开展工作。

此次集散点征用的W4、E4馆，位于新国展最北端，共2.8万平方米，距周边最近小区有560米，最远约1公里，场地与外界实现物理隔离，最大限度降低对周围居民生活、出行的影响。

禹学垠也解释称：“北京市在新国展设立的是入境人员分流接转的短时集散点，不是医学隔离点，也不是方舱医院，请广大市民放心。入境人员在机场已经进行了健康申报和体温筛查，凡是进入集散点的入境人员都是经过严格筛查以后没有体征的症状。到达集散点以后，及时接转、随到随走、有序分流，不会形成滞留。”

集散点实行全封闭式管理，所有的人员车辆“双证出入”，入境人员用专门的车辆接送，同时强化集散点外围的环境清扫、消杀，包括社区的封闭管理。“我们有信心告诉广大居民，国展周边的居民正常生活和安全出行不会受到影响。”禹学垠表示。（记者 陶凤 吕银玲）