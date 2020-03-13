北京开学时间要视疫情发展来定

3月12日上午，北京教育系统疫情防控工作领导小组发布了《关于进一步做好2020年春季学期中小学延期开学相关工作的通知》（以下简称《通知》），为延长开学划重点。《通知》再次明确，北京开学时间仍要视疫情发展来定。

近日，“北京4月6日大学、中学开学，4月20日小学、幼儿园开学”的消息在多个微信群和朋友圈流传。对此，北京市委教育工委、市教委在3月11日就曾明确表示，这是一条虚假信息。北京当前疫情防控形势依然严峻复杂，特别是境外疫情呈加速扩散蔓延之势，成为首都防控新的挑战。“北京开学时间仍要视疫情发展来定。请大家以官方权威发布为准，擦亮眼睛，不造谣、不信谣、不传谣。”

教育部有关负责人在3月9日回应何时开学这一问题时，提出开学要满足“三个条件”：一是疫情基本得到控制。所谓基本得到控制，是由国家来判定的，具体可能要精准到县一级的疫情防控情况。二是家长都认为，或者绝大多数同意说现在开学是安全的。三是开学以后必要的防控物资和条件都是到位的。

随着疫情逐步得到控制，各省下调应急响应级别，目前，国内已有贵州、青海等地区明确了具体的开学时间。教育专家熊丙奇告诉北京商报记者：“有一些学生、家长担心本省迟迟不开学会影响高考升学竞争。但实际情况是，我国高考录取方式是高校把招生计划分配到一省，由全省符合高考条件的考生竞争，和其他省关系不大，只要省内在开学时间上保持一致，对全省考生就是相对公平的。而由于中考在很多省是在地级市统一考试、录取（甚至在县域范围内进行），只要全市初三统一开学，也不会影响到中考录取。”

此外，市教委也在《通知》中明确要求，各区要严格规范线上教育行为，不得普遍要求教师直播上课或录课，除中学毕业年级外，不统一组织线上集中学习，不留作业，不要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频。

目前，延期开学已进入第四周。《通知》要求进一步充实教育资源内容。市级将继续加强对初、高中毕业年级各学科的复习指导，同时提供高一、高二年级各学科复习课程，以及各年级家庭教育、心理健康教育等专题教育课程。各区可结合实际，提供相应课程供学生选择。充实基于学科素养的专题性、综合性学科教育资源内容。在学生自主学习的基础上，针对学生学习中的困惑难题和拓展提升需求，开发针对性的辅导、答疑课程。

同日，教育部也召开视频会议部署2020年艺术类专业招生考试工作。会议明确，为防止校考引发大规模的人员流动和聚集，原则上2020年高考前不组织艺考现场校考，应安排在高考结束后、高考成绩公布前。

据介绍，2020年全国艺术类专业报名人数预计为115万，前一段时间受新冠肺炎疫情影响，有关高校均推迟了艺术类专业校考工作。艺考校考组织方式包括现场考核和非现场考核两种。教育部明确，对于拟采取现场考核的高校，原则上2020年高考前不组织现场校考，应安排在高考结束后、高考成绩公布前组织。对于拟采取提交作品、网上视频面试等非现场考核方式高校，要尽快确定考核时间，便于考生提早规划备考安排。（记者 陶凤 王晨婷）