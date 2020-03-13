青光眼致盲不可逆 五大类人群需注意

目前，全球约有超过6000万原发性青光眼患者，是全球第二大致盲性眼病和排名首位的不可逆致盲性疾病，其发病隐蔽，早期难以发现，故被称作“盗走光明的小偷”。今年3月8日-14日是“世界青光眼周”，其主题为“视神经一张照，青光眼早知道”。全国防盲技术指导组委员，中华医学会眼科学分会防盲学组委员，中南大学爱尔眼科学院博士生导师段宣初教授表示，虽然青光眼致盲后不可复明，但假如能及早发现、及早治疗，患者仍可最大限度地保存有用视力，维持正常的生活和工作。

年过四十即需定期检查：青光眼的发病机制复杂，临床上见到的青光眼类型繁多，临床表现也不一样，大致分为四类：原发性青光眼（包括闭角型与开角型）、继发性青光眼、先天性青光眼和混合型青光眼。任何年龄都可能患上青光眼。尤其是600度以上的高度近视或远视、有青光眼家族史、心血管系统疾病、糖尿病、40岁以上的这5类人群属于高风险人群，应定期到医院做青光眼的相关检查，以排除或早期发现青光眼，及早治疗。

正常人35-40岁阶段至少进行1次全面的青光眼检查，40岁以后每隔2-3年检查一次，50岁后每隔1-2年检查一次，60岁后每年都要检查一次。

头痛眼胀或是青光眼发作表现：青光眼发作时主要表现有眼胀、视力下降，严重者伴随同侧头痛、恶心呕吐等症状。“因有时发病症状不明显，很多患者都错过了最佳的治疗时机，从而丧失了一部分的视力甚至失明。

简单方法可自测：通过自己检查视功能，比较双眼的视野范围；触摸一下两侧眼球的硬度是否一致和相应青光眼发作的症状判断是否患上了青光眼。

当出现这些情况时，患者应保持冷静，避免情绪波动等加重病情；与此同时，家属应该联系就近医院就诊；就诊期间做好患者及家人防护，戴好口罩、勤洗手。

青光眼患者居家：应保持情绪稳定，适量运动。过分担心、忧郁、愤怒、紧张不安、过度兴奋等情绪波动都是导致青光眼的原因，青光眼患者居家一定要保持心态平和，情绪良好。与此同时注意保持良好的生活习惯，不抽烟、不喝酒、不熬夜、不一次性大量饮水；每天做适量运动，但要避免过分弯腰、低头、屏气、负重等活动。

青光眼患者还应避免长时间在黑暗环境中看电影、电视、玩手机或长时间持续读写，应适当休息，用眼时保持充足光照，避免由于暗环境瞳孔散大而激发青光眼发作。此外，青光眼患者的家属也应提高警惕，及时做青光眼检查，以排除患青光眼的可能。