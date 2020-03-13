一鼓作气 咬紧牙关 坚持到底

3月10日，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，看望慰问奋战在一线的医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和居民群众。

“要一鼓作气，咬紧牙关，坚持到底”“党中央和全国人民永远同你们在一起，永远是你们的坚强后盾”“打赢疫情防控人民战争要紧紧依靠人民”……习近平总书记的讲话温暖人心、鼓舞士气，许多金句在互联网上迅速传播，更加坚定了广大干部群众抗击疫情的信心与决心。

热议金句

3月10日，“人民日报”客户端从习近平总书记在武汉考察疫情防控工作时的重要讲话中，选取了14句精彩表述，制作成图文形式。每张图片上，都配有习近平总书记的贴心鼓励与殷切嘱托，如“越是在这个时候，越是要保持头脑清醒”“尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命”“党和人民感谢武汉人民”等。这篇名为《决胜之地，习近平布局战“疫”》的文章一经发布，就迅速火爆网络，仅用时12小时便收获了260万点击量，以及5000余条评论。

“人民日报”官方微博也将这14张配文图片转载至新浪微博平台。而根据该条微博所创建的话题“习近平布局战‘疫’”也引发了热烈关注，截至3月11日，该话题累计阅读量已超过1250万。

央视新闻客户端发表《习近平：党和人民感谢武汉人民！》的图解。配文海报清晰明了地展示了习近平总书记对武汉人民的关怀与称赞：“让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节”；“正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势”；“武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民，必将通过打赢这次抗击新冠肺炎疫情斗争再次被载入史册”。

对于习近平总书记的重要讲话，广大网友也踊跃发言，热议金句。

网友“简宜”表示：“总书记的很多话确实贴心、暖心！很感动！”网友“GQ”说：“我们武汉人民的努力得到了总书记的肯定，我们感到自豪！”网友“大E”表示：“在关键时期，总书记来到武汉，给我们在家隔离的湖北人民很大鼓舞。感谢总书记对湖北、对武汉人民的关心，作为一名湖北人，真的很感动！”

鼓舞人心

当前，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重。打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，湖北和武汉是重中之重，更是决胜之地。在听取中央指导组、湖北省委和省政府关于疫情防控工作的汇报后，习近平总书记发表了重要讲话，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战指明方向。

3月10日，“侠客岛”微信公众号发布题为《解局：习近平考察武汉的三大看点》的文章，对习近平总书记的最新工作部署进行解读。文章指出：“习近平总书记提及治理体系和治理能力问题时，提到了‘全周期管理’意识，这是针对完善城市治理体系和城乡基层治理体系提出的新要求，也是新课题。这次突发疫情是对我们治理体系和治理能力的一次大考，有经验，也有教训，需要事后总结，加快补齐短板和弱项。”

3月11日，“学习进行时”微信公众号推出《亲临武汉、坐镇一线，习近平这样指挥战“疫”》一文，总结习近平总书记在武汉提出的工作部署：“要把医疗救治工作摆在第一位”；“打赢疫情防控阻击战，重点在‘防’”；“加大对医疗力量薄弱市州的支持力度”；“民生稳，人心就稳，社会就稳”；“早日全面步入正常轨道”；“这次新冠肺炎疫情防控，是对治理体系和治理能力的一次大考”；“敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势”。

在评论区，网友“宇宙无限循环”说：“总书记的工作部署，激励我们继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战！”

3月11日，央视新闻客户端“时政新闻眼”栏目发布文章《习近平赴武汉考察，传递哪些鲜明信号？》。文章表示，习近平总书记在武汉作出的工作部署，体现出战情研判、战略策略、落实落细这三点对打赢战“疫”的重要性。

坚持到底

在武汉考察新冠肺炎疫情防控工作时，习近平总书记说：“越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作。”习近平总书记的讲话提醒我们，虽然疫情防控形势发生积极向好转化，但疫情防控这根弦依然不能松。

习近平总书记的提醒，令奋战在一线的基层工作者深感责任在肩。3月11日，新华网发布题为《在大考中交出合格答卷》的文章。文章中，武汉东湖新城社区“90后”志愿者黄颖说：“总书记的到来，更让我坚定了战斗到底的决心。我会继续服从社区协调安排，做好志愿服务，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战尽一份力。”

网友“水清无鱼”表示：“越是危难时刻，我们越是坚强。向所有奋斗者致敬！”网友“金苹果”说：“武汉这座英雄的城市必将再次载入史册，为所有英雄点赞！”

习近平总书记在关键时刻赴武汉考察慰问，还吸引了全世界的关注。多国人士表示，这向世界传递了中国战“疫”必胜的信心。

3月11日，澎湃新闻客户端转载《多国人士积极评价习近平赴武汉考察疫情防控工作》一文，文章写道：“印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉表示，习近平总书记赴湖北省武汉市考察的消息，让世界对中国前景更加乐观”，“阿曼《祖国报》社长马哈尔·哈吉说，习近平总书记前往武汉考察，展现了大国领袖的情怀”。

央视“主播说联播”栏目在抖音平台发布短视频，央视主播海霞鼓励广大网民：“总书记在武汉也提醒大家，要保持头脑清醒，咬紧牙关，坚持到底。大家再加把劲，争取让武汉早日出舱、整体出舱。”截至3月11日，该视频获赞近20万。网友们纷纷留言说，“曙光已在眼前，武汉加油，中国加油”，“等到疫情结束，我们就能再次相逢”。