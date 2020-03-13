广东发布2019年市场监管消费环境建设报告 销毁违法食品约1110吨

3月12日，广东省市场监管局对外发布《2019年广东省市场监督管理局消费环境建设报告》（下称《报告》），该报告为首部反映广东省市场监管部门消费环境建设工作的白皮书。

《报告》显示，广东市场监管部门正积极完善投诉举报处理机制，加强省12345投诉举报数据分析研判平台建设，营造安全放心的消费环境。2019年，我省各市12345平台共接听来电2074.7万件，按时办结率99.7%，服务满意率92.4%。

我省正持续探索消费维权与企业信用挂钩机制。截至2019年12月底，国家企业信用信息公示系统（广东）公示了4098.69万条各类企业信息，全省有101.6万户企业被列入经营异常名录，有18.75万户企业被列入严重违法失信企业名单。

食品安全是重大民生。2019年，广东加强食品安全监管，建立食品安全形势分析和应急处理机制，处置应急事件96宗，及时发现并消除食品中非法添加匹可硫酸钠等新型有毒有害物质重大安全隐患。《报告》显示，2019年我省食品抽检67.38万批次，合格率98%，快检食用农产品948.1万批次，提前超额完成省政府民生实事任务；开展整治食品安全问题联合行动，立案查办违法案件7721宗，罚款4719.2万元，销毁违法食品约1110吨。

药品安全监管方面，我省颁布全国第一部化妆品安全地方法规，率先出台《广东省疫苗安全事件应急预案》。全年组织检查“两品一械”生产经营企业12余万家次，全省完成“两品一械”抽样23818批，其中完成国家基本药物制剂抽样品种885个。

网络消费环境建设方面，我省持续完善网络市场监管部门间联席会议制度，建设“广东省市场监管电子商务经营行为监测平台”，该方案已于2019年11月经批准通过立项。《报告》指出，2019年我省针对线上交易，组织开展“网剑”等专项行动，累计网上检查网站（网店）233907个次，实地检查网站（网店）经营者27480个次，督促网络交易平台删除违法商品信息5644条，责令整改网站（网店）2215个次，已提请关闭网站262个，已责令停止平台服务的网店300个次，查处涉网违法案件4764宗，罚没金额8274.6万元，移送公安机关案件29宗。（记者/王佳欣 通讯员/粤市监）