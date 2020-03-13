携手维护全球公共卫生安全

“公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。”抗击疫情，唯有同舟共济方能化险为夷，唯有携手合作方能赢得全胜。

目前，已经有100多个国家和地区报告了超过10万例的新冠肺炎病例。抗击疫情关乎各国人民的安危，团结一致、守望相助，才能早日战胜新冠肺炎这个全世界的“公敌”。

加强疫情防控国际合作是发挥我国负责任大国作用、推动构建人类命运共同体的重要体现。在3月4日的中共中央政治局常委会会议上，习近平总书记强调“要深化疫情防控国际合作，发挥我国负责任大国作用”。疫情发生以来，我们秉持人类命运共同体理念，既对人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，充分展现了负责任的大国形象、大国担当。

面对来势汹汹的疫情，我们怎么应对、应对效果如何，国际社会高度关注。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们全国动员、全面部署、快速反应，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。在这场没有硝烟的战争中，中国速度为全球抗疫争取了宝贵时间，中国力量为控制疫情蔓延筑起了有力防线，中国实践为各国防控树立了参照标杆，得到了国际社会高度赞誉。

我们在全面有力防控疫情的同时，也不遗余力为世界公共卫生事业作贡献。积极主动同世卫组织和国际社会开展合作和信息交流，迅速分享部分毒株全基因组序列，研制成功快速检测试剂盒；克服自身困难，向世卫组织捐款2000万美元，向日本、韩国、意大利等国家和地区提供口罩等医疗物资援助……中国积极加强疫情防控地区和国际合作，展现了天下大同、协和万邦的价值主张，彰显出同舟共济、守望相助的国家信念，汇聚起守护地球家园和人民生命安全的强大正能量。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”在中国抗击疫情的斗争中，170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人以各种方式对中国表示慰问和支持。许多友好国家、国际和地区组织以及外国友人纷纷伸出援手，为中国提供捐款和大量医疗防疫物资。从世界各地点亮“中国红”祈愿平安，到各国友人唱起中国歌送上祝福，“中国加油”“武汉加油”的声音，汇聚成人类命运共同体的大合唱。

疫情的蔓延也让人们再次认识到，维护人类健康福祉，保障全球公共卫生安全，必须秉持人类命运共同体理念。单边主义、以邻为壑换不来独善其身，惟有团结合作、并肩向前，才是最大可能保护各方利益、共同利益的正确选择。正如来自世界顶级医学科学家的忠告，“战胜新冠肺炎疫情的唯一方法，就是所有国家本着团结与合作的精神共同努力”。从信息和经验分享到开展联防联控，从加强病毒溯源和传播机理研究到加强药品疫苗、检测试剂研发，国际社会加强防控合作、科研合作，才能合力打造守卫人类健康的铜墙铁壁。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”形势严峻信心弥足珍贵，任务艰巨团结更显重要。携手努力、合作互助，同舟共济、共克时艰，我们一定能够战胜疫情的挑战，为构建人类命运共同体注入新能量，共同创造人类文明更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 04 版）