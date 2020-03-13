“大爷，您的床单和褥子都脏了，我们给您换新的吧！”“不用了！我自己换吧……”3月1日凌晨，火神山医院护士梁宇接班后不久，发现有一名患者腹泻了，当她准备替患者更换干净被褥时，患者却不好意思了。

“您别不好意思，就当我们是您的孙女……”一起值班的同事吴兵也帮着梁宇给患者更换被褥。安顿好患者，梁宇又对床铺周围的地面和物品进行了全面擦拭消毒。

一切收拾妥当，时间已过去了一个半小时。此时，透过充满水雾的护目镜，患者已看不清梁宇的眼。患者双手作揖表示感谢，同病房的其他患者也纷纷竖起了大拇指。

与此同时，在火神山医院另一个病区值班的护士郭珊珊，正在逐个病房查看患者休息情况。有一名患者是80多岁的老人，转到该病区时，带着导尿管和鼻饲管，每次扎食指肚测血糖时，他都特别怕疼。郭珊珊走到老人的床前，一边轻轻地拍着老人的被子，一边轻声呼唤：“爷爷！您醒醒，我要给您测血糖了！”

“又扎手指头啊！你轻点，疼啊！”“您放心，我多给您揉揉就不疼了！”郭珊珊握住老人的手，反复轻揉老人的食指，然后才捏住指肚快速扎针检测。还没等老人感到疼痛，郭珊珊就扎完了。老人轻声说：“这次不疼！”

为了防止老人长期卧床造成皮肤压疮，郭珊珊跟一同值班的王洵协作，又给老人翻了个身。很快，老人又进入了梦乡。

2月10日，护士高锐在病房查看患者时，发现平时开朗的吴阿姨有些烦躁。“您哪里不舒服？”高锐和吴阿姨聊了起来。聊天中得知吴阿姨觉得自己头发太长，没法剪，洗起来还费事。高锐想了想，对她说：“您别着急，我帮您理个发！”

高锐找来剪刀，准备好消毒湿巾，摆好椅子，“白衣天使”变身病房理发师。虽然没有专业理发师剪得好看，但看完自己的造型，吴阿姨十分满意。

1400名军队支援湖北医疗队医护人员在火神山医院战疫已满一个月，像梁宇、吴兵、郭珊珊、王洵、高锐这样奋战在一线的女护士还有很多，这些“铿锵玫瑰”用真心真情精心呵护每一名患者。在这一个月的战疫中，她们是火线上绽放的玫瑰，用关心和呵护，守护着每一名患者的健康。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 04 版）