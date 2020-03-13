共铸首都疫情防控铜墙铁壁

北京东城区东华门街道地处核心区域，故宫、王府井等地标建筑都坐落于此。然而，987个楼门院、1.7万户居民、3000个法人单位的疫情防控任务，仅仅依靠社区工作人员显然不够。

“区里派来96名干部，与街道干部一起全部下沉到社区，加上12个社区的193名社工，3支力量混编后成立12个临时党支部，也就形成了12个党员突击队，解了燃眉之急！”东华门街道党工委书记赵宏松说。

北京作为首都，地位特殊、责任重大，必须严防死守，决不能有任何闪失。然而，返京人员迎来高峰、人口流动量大、城乡交织、境外输入风险……这些都大大增加了疫情防控的难度。

联防联控、群防群治！从抗击新冠肺炎疫情战斗打响那一刻起，北京快速响应，依托党建引领“街乡吹哨、部门报到”机制，社区（村）党组织牵头，通过党建工作协调委员会，把驻区单位充分发动起来，市区两级机关干部下沉到基层，全市在职党员回社区（村）报到……吹响了抗击疫情的“冲锋号”，“哨”响人到。

提前半小时到岗，检查进入小区人员出入证、测量体温、登记外地返京人员信息……这是北京丰台区园林局干部、西罗园街道洋桥北里社区下沉干部李文海的疫情防控工作日常。值守两小时一班，可李文海一站就是4个小时。“我当过兵，站4小时对我来说不算什么，这样社区干部可以多休息一会。”他直率地说。像李文海这样的下沉干部，是北京充实基层防控的常驻力量。截至目前，市区两级共选派7.4万名干部到基层，实现了每个社区（村）至少一名区直机关干部、一名街乡干部、一名社区卫生服务专业人员派驻包联全覆盖。

充分发动驻区单位，共防共治。西城区德胜街道发挥党建工作协调委员会作用，向地区57个中央、市属单位发出核查通知，协同开展疫情摸排工作，同时，以“两新”党支部和商务楼宇工作站为抓手，辐射地区2716家“两新”组织，督促企业开展自查摸排；东城区草厂社区党建工作协调委员会成员单位中国记协主动承担宣传单印制工作，交由疫情防控居民排查组逐院张贴，确保宣传全覆盖；通州区梨园镇党建工作协调委员会成员单位北京联通通州区分公司研发“视频云会议”系统，解决疫情防控期间政令畅通、上传下达的燃眉之急；位于顺义区胜利街道的北京顺鑫农业股份有限公司给街道捐款、捐物，并向一线派驻了70余名志愿者；石景山区八角街道将行业管理和属地管理相结合，把楼宇、工地、商超等纳入协调机制，切实解决“管不到、管不了”问题。

防控任务虽然繁重，但怀柔区疫情防控一线的工作人员每周日却都能休息一天，这得益于怀柔区开展的“您歇一天，我来顶岗——在职党员红马甲”志愿服务行动。通过“社区下单、单位接单”“社区派单、个人接单”方式，结合社区提出顶岗需求，怀柔区组织广大在职党员到社区顶岗，让社区工作者能休息一天。

不仅是怀柔区，在北京各地，在职党员已成为社区防控的有效补充，既充实了一线防控力量，又纾解了社区工作者的压力。昌平区依托党建工作协调委员会，组织16397名在职党员到527个村（社区）报到，党员全面参与疫情防控的排查登记、政策宣传、消毒管理、巡逻值守等工作；朝阳区酒仙桥街道3449名在职党员积极参与社区“周末大扫除”、防控疫情宣传等工作……截至目前，北京全市18.9万名在职党员主动到社区报到。

广大人民群众同样是疫情防控的坚强后盾。北京各级党组织广泛动员群众参与到疫情防控工作中来，海淀区学院路街道健翔园社区党总支整合社区党员干部、民警、物业工作人员和居民“四种力量”，共同守好社区、小区、楼门“三道防线”……据统计，全市共有数十万名楼门长、志愿者、热心群众主动参与进来，“朝阳群众”“西城大妈”“石景山老街坊”等戴袖标的志愿者纷纷活跃在社区街面。

党建引领，群防群控。以“街乡吹哨、部门报到”机制为依托，北京全市目前共有社区（村）工作者、下沉干部、在职党员、物业工作人员、保安、楼门长、志愿者、热心群众等近百万人参与到疫情防控工作中，共铸首都严防严控的铜墙铁壁。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 04 版）