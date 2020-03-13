新冠肺炎疫情发生以来，中国和伊朗相互支持帮助，共同抗击疫情。当疫情在中国发生时，中方收到的第一份慰问就来自伊朗，伊方还主动向中方提供医用物资。伊朗出现疫情后，中方紧急捐赠了一批核酸检测试剂盒及医疗设备，并派出医疗专家组。中国网友纷纷留言，坚信疫情一定能被战胜，中伊两国人民的友谊必将进一步深化。

网友“神经大条的马嘉嘉”：灾难面前，没有国界。疫情初期，我的伊朗朋友都发来关切和对中国的祝愿。伊朗加油，中国人民的心和你们在一起！

网友“谢尔盖在莫斯科”：在中国抗击疫情的关键时刻，伊朗在自身困难的情况下向我们捐助了口罩。投我以木桃，报之以琼瑶。伊朗加油！

网友“liuyong2lt”：第一时间捐款，聊表心意！我们永远记得伊朗人民雪中送炭给我们捐的口罩！

网友“西府海棠乐168”：中国人民和伊朗人民是好朋友，希望中国抗击疫情的经验对你们有帮助。

网友“呜尢尢”：新冠病毒是全人类的共同敌人，没有任何一个国家能够单独应对此次疫情。各国应该通力合作、共抗疫情。相信伊朗政府和人民此刻一定会团结互助、坚定信心，战胜一切艰难险阻。

网友“这世界有我的声音”：只要众志成城、团结一心，就一定能早日战胜疫情。

网友“刀锋骑士”：在这场抗击疫情的斗争中，中伊两国人民的心越来越近了。我们患难与共、守望相助，一定能早日渡过难关。

网友“老玩童乘势观自在”：疫情是人类面对的共同挑战，需要各国人民的团结和合作。希望在此能向伊朗人民以及每一位医务工作者和患者传递支持、信心和力量！

网友“Tom安静的小猫”：感谢伊朗人民在疫情初期为中国人民提供的有力支持。团结就是力量，战胜疫情后的伊朗将更加强大，中伊友谊将更加牢固。

网友“亲爱的玛丽_aW”：伊朗加油，中国加油！中国人民与伊朗人民站在一起，携手并进，抗击疫情！

（本报记者 白阳整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 03 版）