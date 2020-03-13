外国政党政要和知名人士积极评价中方抗击疫情的经验做法

人民网北京3月12日电 近日，一些外国政党政要和知名人士致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新冠肺炎疫情取得的重要进展，认为中方抗疫举措及时、得当，充分展现出应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，为世界各国抗击疫情提供了重要借鉴。

巴勒斯坦解放巴勒斯坦民主阵线总书记哈瓦特迈赫表示，在习近平总书记的正确领导下，中国政府和人民全力防控疫情，为世界各国抗击疫情树立了榜样。我们愿学习借鉴中方在疫情防控领域积累的经验。在疫情面前，世界各国人民必须守望相助、共克时艰。只有团结一致才能建设好我们共同的地球家园，才能远离疾病、贫穷、饥饿的困扰，共同迎接光辉的未来。

危地马拉全国革命联盟总书记查伊表示，在中国共产党的领导下，中国在短时间内集结强大资源对抗疫情，大量病患得到及时救治。当前，疫情正在世界其他地区蔓延，开展国际合作、协同防止病毒扩散非常关键。世界各国都应重视中国分享的抗疫经验和第一手数据。

英国议会跨党派中国小组副主席克利夫顿—布朗表示，我们要对中国采取的果断行动表示敬意。正是由于中国党和政府采取的有效措施，中国新增确诊病例已从每天的几千例减少至100例以内，这是了不起的成绩。希望其他国家也能采取类似果断行动，共同消灭疫情。

菲律宾民族主义人民联盟国际事务负责人留典辉表示，在以习近平总书记为核心的中国共产党的领导下，中国政府和人民不仅经受住了考验，而且在逆境中愈发强大。习近平总书记极具战略眼光的果断决策，为这个充满不确定性的时代树立起一座希望的灯塔。我们坚信，在习近平总书记领导下，中国将继续发挥全球经济中流砥柱的作用。

阿根廷共产党表示，在中国共产党的领导下，中国人民为疫情防控作出了巨大努力和牺牲。当前全球疫情有扩散蔓延之势，各国都应学习和借鉴中国的经验做法。我们相信中国将很快最终战胜疫情，中国经济将迎来新一轮增长。

伊朗外交关系战略委员会表示，面对疫情，中国举国上下积极行动，采取了十分专业的抗疫举措，积累了大量成功经验。伊朗愿意并需要借鉴中方宝贵的经验。相信通过加强交流和并肩作战，我们一定能共同战胜疫情。

此外，亚美尼亚繁荣亚美尼亚党主席察鲁基扬、格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党总书记卡拉泽、阿塞拜疆新阿塞拜疆党副主席兼执行书记阿赫梅多夫、圣多美和普林西比解放运动—社会民主党总书记巴尔博扎、玻利维亚争取社会主义运动全国领导委员会、白俄罗斯共产党中央委员会等也在来电来函中表示，中国抗击疫情取得的阶段性成效为国际社会应对疫情注入了信心，愿同中国一道努力，共抗疫情。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 03 版）