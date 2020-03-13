要求根据疫情形势变化分区分级做好防控和保障工作 精准防范疫情输入输出

新华社北京3月12日电 3月12日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记在湖北省考察疫情防控工作时的重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，继续着力抓好武汉和湖北疫情防控特别是重症患者救治，精准防范疫情跨境输入输出，加大困难群众救助力度，采取有效措施推动加快复工复产。

会议强调，武汉和湖北要在防控形势取得阶段性重要成果的基础上，把医疗救治放在第一位，加强重症患者救治，继续加强社区疫情防控，尽快让尚未轮休的医务人员全部得到轮休，精心做好群众基本生活保障、其他疾病正常就医、组织外地滞留在鄂人员安全有序返乡等工作。同时，有关部门和地方要加强协调联动，密切跟踪分析境外疫情快速扩散的形势，结合世卫组织对疫情的最新评估，参考国际做法，进一步采取有针对性举措，加强疫情输入输出防范。进一步推动国际联防联控，做好数据共享、远端防控、口岸检疫、应急处置等各项工作。为相关国家和国际组织防控疫情提供力所能及的帮助。国内有生产能力的企业要努力增加防疫物资生产，在保证国内需求前提下，按市场化原则对接国外商业采购需要，作为国际合作的重要内容，有关方面要给予必要支持，做好衔接。

会议要求，要落实好疫情防控期间困难群众兜底保障各项措施，对在家隔离的特困人员、残疾人等特殊群体，加强走访探视，及时帮助解决生活中的实际困难。对因疫情影响造成监护缺失的儿童，要通过全面摸排等及时发现报告，委托或指定专人监护照料。对有其他疾病的，要及时送医就诊。各级民政部门要加大工作力度，确保困难群众基本生活，妥善安置和照顾好孤儿和孤寡老人。要设立心理援助专项，重点支持湖北省尤其是武汉市，对患者及家属、病亡者家属等提供心理疏导、安抚等服务。同时，妥善做好工作，化解因疫情带来的突出民生问题和各类矛盾。

会议要求，国务院联防联控机制要根据国内疫情防控形势持续向好态势，抓紧调整完善企事业单位复工复产疫情防控措施指南，在有效防止疫情反弹的前提下，指导各地尤其是低风险地区加快全面恢复正常生产生活秩序。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 02 版）