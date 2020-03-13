医用防护服最大日产能超84万套

人民网北京3月12日电 （记者邱超奕）截至3月11日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例14831例，其中重症病例4257例，累计治愈出院病例62793例，累计死亡病例3169例，累计报告确诊病例80793例，现有疑似病例253例。武汉新增确诊病例8例，降至个位数；湖北除武汉以外地市，连续1周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。

国务院联防联控机制12日召开新闻发布会。国家药监局药品监管司司长袁林说，截至3月11日，全国共有医用防护服医疗器械注册证216张，因疫情防控应急审批新增加175张；现有相关生产企业184家，应急审批的企业新增143家，最大日产能达84.2万余套。此外，国家药监局还开展了疫情防控用药专项产品抽检。截至3月11日，已完成2532个批次检验，总体合格率达到99.88%，对不合格批次产品已及时采取控制措施并依法处置。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 02 版）