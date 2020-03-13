扎实做好脱贫攻坚普查准备工作

新华社北京3月12日电 国家脱贫攻坚普查领导小组第一次会议近日在京召开。中共中央政治局委员、国家脱贫攻坚普查领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，扎实开展各项准备工作，做好脱贫攻坚普查这件大事，为党中央适时宣布打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供数据支撑。

胡春华指出，脱贫攻坚普查是全面检验脱贫攻坚成效、促进高质量脱贫的重要基础性工作，如期完成时间紧、任务重，必须抓紧做好各项准备工作。要加快组建市县级普查机构，落实好工作经费，选优配强普查人员队伍。要扎实开展综合试点，对普查方案进行全面测试，提高针对性和可操作性。要加强普查人员培训，确保参加普查的人员都达到规定要求。要优化普查指标设计和数据处理方法，确保科学、有效、可行。要强化普查工作质量管理，完善质量控制办法和监督问责机制，确保普查结果真实可靠，确保经得起历史和人民检验。

胡春华强调，脱贫攻坚普查是一项严肃的政治任务，必须强化组织领导，坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。各地要周密部署、精心组织，确保各项工作落实到位。各有关部门要认真履职尽责、搞好协作配合，切实形成工作合力。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 02 版）