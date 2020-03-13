“密切监测市场供需和价格动态，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应，畅通‘最后一公里’。武汉人喜欢吃活鱼，在条件允许的情况下应多组织供应……”

东湖碧波，樱花绽放。10日下午，实地考察结束后，习近平总书记走进会场。他的讲话通过屏幕，同步向湖北省13个市州和4个省直辖县级行政单位直播。

窗外，昔日喧闹的城市，40多天前按下了“暂停键”。武汉正在经历一场磨难，却并非独自战斗，武汉和湖北的背后站着整个中国。

对武汉和湖北的工作，习近平总书记在会上谈了6点意见。一场没有硝烟的战争，一场人民战争、总体战、阻击战。“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”他强调，“湖北和武汉的疫情防控，不仅事关一省一城，更关乎全国大局。”在这场疫情防控最重要的医疗战线上，全国340多支医疗队、4万多名医务人员火线驰援，和湖北、和武汉一道爬山过坎。习近平总书记再三叮嘱，要高度重视对广大医务工作者的保护关心爱护，加强防护物资保障……

每一分部署、每一个谋划，无不将武汉和湖北放在全国的坐标上去考量。在会前的实地调研中，有一位社区工作者告诉总书记，很多老百姓都盼着早点复工。习近平总书记在会上谈到复工复产时，专门强调说：

“中央和国家机关各部委要继续加大对湖北的支持力度，制定一揽子计划，在就业、财政、税收、金融、脱贫攻坚、重大项目建设等方面适当倾斜，帮助湖北解决实际困难和具体问题。在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把，帮助湖北早日全面步入正常轨道，同全国一道完成决胜全面建成小康社会各项任务。”

搭把手、拉一把。武汉有千万双手，湖北有6000万双手，中国有14亿双手……

（本报记者 杜尚泽）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 01 版）