“沧海横流，方显英雄本色。你们真正做到了救死扶伤、大爱无疆。你们是光明的使者、希望的使者，是最美的天使，是真正的英雄！党和人民感谢你们！”

3月10日，习近平总书记专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，对奋战在一线的医务工作者给予高度的评价、热情的赞扬，称他（她）们是“新时代最可爱的人”。总书记指出，在湖北和武汉人民遭受疫情打击的关键关头，广大医务工作者坚韧不拔、顽强拼搏、无私奉献，展现了医者仁心的崇高精神，展现了新时代医务工作者的良好形象，感动了中国，感动了世界。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。这是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果，你们是最大的功臣，党和人民要给你们记头功！

疫情发生以来，习近平总书记一开始就明确要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，党中央采取的所有防控措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。面对来势凶猛的疫情，湖北全省和全国各地包括军队在内的援鄂医疗队员，白衣执甲、逆行出征，义无反顾、毫无畏惧投入防控救治工作，发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，日夜奋战，舍生忘死，不负重托，不辱使命，同时间赛跑，与病魔较量，发挥了火线上的中流砥柱作用，为武汉疫情防控工作作出了重要贡献。在这场没有硝烟的战斗中，一线的医务工作者最辛苦，承受着难以想象的身体和心理压力，有的不幸被病毒感染，有的甚至以身殉职，献出了宝贵的生命。他（她）们为患者带来希望、带来光明，他（她）们的事迹感人至深、可歌可泣，他（她）们不愧为最美的天使、真正的英雄、新时代最可爱的人！

疾风知劲草，烈火见真金。在这场严峻斗争中，广大医务工作者挺在一线、连续奋战，体现了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神，彰显了临危不惧、义无反顾、勇往直前、舍己救人的责任担当，展现了顽强的意志品质，张扬着强大的精神力量。他（她）们当中，人们看到了“90后”“00后”群像，特别是驰援湖北的4.2万多名医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。他（她）们不怕苦、不怕牺牲，勇挑重担、经受考验，用实际行动证明了年轻一代的责任、担当和价值，以英雄壮举为新时代中国青年树立了榜样。

“用药如用兵，用医如用将。”医务人员是战胜疫情的中坚力量，医务人员健康是战胜疫情的重要保障，务必高度重视对他们的保护、爱护。各级党委和政府要关心关爱他们，有关部门要落实好防护物资、生活物资保障，落实好工资待遇、临时性工资补助、卫生防疫津贴待遇，尽快出台关心关爱一线医务人员的政策措施，帮助大家解除后顾之忧，确保大家以饱满的精神状态投入到工作中。

疫情防控进入关键阶段，广大医务工作者要一鼓作气，咬紧牙关，坚持到底，直到取得最后胜利。医疗救治工作仍然是第一位的，要在科学精准救治上下功夫，集中优势医疗资源和技术力量救治患者，最大限度提高治愈率、降低病亡率，努力提升救治水平。“党中央和全国人民永远同你们在一起，永远是你们的坚强后盾！”习近平总书记的坚定话语，给广大医务人员以信心和力量，我们相信广大医务工作者一定能完成好党和人民赋予的神圣使命！

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 01 版）