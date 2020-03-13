文艺将无数心灵连接在一起，在同一首歌、同一句诗中，凝结心手相牵、并肩战斗的情谊，温润人心，使人坚韧

初春的一天，北京地坛医院一个病房里，3位新冠肺炎轻症患者正在进行一场特殊的排练。3天后，医护人员隔着病房门的玻璃窗，收到了这份特殊的礼物——3位患者带来了一首手语版的《感恩的心》。虽然通过对讲机才能听到彼此的声音，透过窗口才能看到对方面庞，但当歌声响起，“感恩的心，感谢有你”，患者和医护人员共同做出比心的手势，这一刻，彼此的心紧紧相连。

病房里的歌声，传递的是信任感恩，唤起的是共情共鸣，连接起的是共同战胜疫情的坚定信念。与病毒的斗争，既是身体上的考验，也是精神上的拼搏。在这场疫情防控阻击战中，在紧张有序、科学规范的诊疗护理间歇，文艺以润物无声的方式提供心理支持、情感抚慰，以直抵人心的强大力量鼓舞士气、提振士气。

3月10日，武昌方舱医院休舱。至此，武汉在疫情形势最严峻时陆续建起的16家方舱医院全部休舱。3月8日晚上，河北省第五批支援湖北医疗队最后一次去方舱医院上夜班，大家在大巴车上唱起《阳光总在风雨后》：“阳光总在风雨后，请相信有彩虹。风风雨雨都接受，我一直会在你的左右……”歌声里，有完成光荣使命的坦然，也有和战友、患者共同经历难忘时刻的情谊。

采用大规模的方舱医院来防控疫情，是我国公共卫生防控与医疗领域的创举。对于这种新模式，医护人员和患者一开始都不熟悉。患者在疫情最严峻的时候进入方舱医院，紧张焦虑的情绪在所难免。随着救治工作有序开展，医护人员和患者通过歌舞等文艺形式调节气氛、愉悦身心，为“生命方舟”里紧张有序的医疗救治提供有效辅助。

不知道是谁第一个带头，在床边开始跳广场舞。周围的“病友”相互间保持一定距离，一起跳起来。医护人员发现广场舞能够调节情绪、有助于患者治疗恢复，开始带领患者一起跳舞。新疆医生跳出一段拍掌弹指、转腕抖肩的哈萨克民族舞蹈，海南医生教起儋州调声……在网络热门歌曲《火红的萨日朗》的伴奏下，医护人员和患者一起翩翩起舞。虽然防护服和冬日衣物厚重，平日轻松愉快的旋律和舞蹈在此时却迸发出格外动人心魄的力量。追求真善美是文艺的永恒价值，有歌声、有舞蹈、有阅读之处，就有勃勃生机，就有美好希望。

在身体合适的情况下进行适度锻炼，有助于保持乐观积极心态、提高自身免疫力，这正是战胜病毒的有效手段。唱歌、跳舞、读书、拍视频、写诗、画漫画，患者的文艺活动比想象的丰富，方舱里的交流也越来越顺畅。在患者自创自娱的同时，一些文化单位开始帮助建立方舱图书角，推出云上图书馆和博物馆，文艺工作者开始在线开展互动教学，带来直播演出。这些，共同构成抗疫特殊时期武汉方舱医院的文艺风景。方舱医院从无到有、有效运转、不辱使命的30多天，文艺的声音一直都在，增强了患者战胜疾病的信心。

文艺是情感与思考的表达，承载和分享着人类共通的情感体验，发自人心又作用于心，带给人情感的表达和精神的超越。战疫期间，文艺将无数心灵连接在一起，在同一首歌、同一句诗中，凝结心手相牵、并肩战斗的情谊，温润人心，使人坚韧。

当英伦三岛的小学生用纯净的童声为武汉人民献上一曲《让世界充满爱》，当一衣带水的日本松山芭蕾舞团高唱《义勇军进行曲》，当意大利总统府大厅响起钢琴曲《洪湖水浪打浪》，熟悉的旋律激起心底的涟漪，我们感受到来自世界的关心和支持。从《诗经》“岂曰无衣，与子同裳”到唐诗“明月何曾是两乡”，从“风月同天”到“同气连枝”……来自大洋彼岸的寥寥数语，温暖着鼓舞着战疫中的中国人民。随着全球疫情防控形势升级，中国人民投桃报李，“相知无远近，万里尚为邻”“陌上花渐开，海平天近明”的美好祈愿，伴随着一批批防疫捐赠物资跨越山海，奔向拯救生命的目的地。

在守望相助、和衷共济的人文精神照耀下，我们携起手来，以命运共同体意识汇聚起坚不可摧的强大力量，一定能战胜疫情，赢得美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 20 版）