抗疫情抓生产 筑堡垒当先锋

新冠肺炎疫情发生以来，各级党组织和广大党员干部挺身而出、冲锋在前，14亿多中国人民众志成城、守望相助，凝聚起强大的中国力量。经过艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。

疫情防控关乎生命，复工复产关乎生计，一个都不能少！统筹做好疫情防控和经济社会发展，是一次大战，也是一次大考。

“沧海横流，方显英雄本色。”基层党组织和广大党员顽强奋战、扎实工作，全力以赴做好复工复产各项工作，在大战大考中践行初心使命，让党旗在复工复产一线高高飘扬。

发挥党的组织优势

吹响复工复产集结号

“加强疫情防控这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧。”近段时间以来，习近平总书记连续就统筹推进疫情防控和经济社会发展工作发表重要讲话、作出重要指示。习近平总书记要求，要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度；要在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时，全力组织春耕生产，确保不误农时，保障夏粮丰收；各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。

军令如山，闻令而动。

各级党委组织部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，根据各级党委政府统一部署安排，积极主动履职，有效发挥作用，迅速动员组织各领域党组织和广大党员在确保疫情防控到位的前提下，精准有序扎实推动复工复产，努力做到“两手抓、两不误、两战赢”。

广东省委组织部、省委两新工委集中推出政策推送、助企纾困、协同复工、税务支持、法律服务、财务援企、安全助防、组织关爱等一系列硬招实招，开展强化党建引领支持非公企业复工复产“十项行动”。吉林、浙江、福建、湖南、云南等地组织部门、两新工委发出在复工复产中发挥基层党组织和党员作用的通知；上海、安徽、宁夏等地注重发挥各行业系统党委职能作用，加强工作调度和指导推动；内蒙古、江苏、江西等地向两新组织党组织和党员发出倡议书、公开信；黑龙江、山东、河南等地推动农村基层党组织抓紧抓实春季农业生产。

力量向基层倾斜，战力向一线集结。各级党组织采取领导挂点、干部驻企、全面走访等措施，宣传落实惠企政策，指导企业科学精准防控、有序复工复产。湖南省委组织部从县以上各级机关部门抽调12919名干部到企业担任防疫联络员，“点对点”帮扶企业复工复产；四川成都市从发改、经信等部门遴选4000余名干部充实到企业联络员队伍，强化专业服务；广西贺州市从市县选派1000多名两新组织第一书记、党建指导员主动上门服务；河北平乡县组织全县215名两新组织党建指导员担任“驻企防疫联络员”……

中央企业是关系国计民生和国民经济命脉的国家队，承担着很多国家重大项目和工程，能否早日实现复工复产，事关国家发展大局。各中央企业党委（党组）坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照国资、发改、工信、财政、商务等有关部门部署要求，在做好疫情防控工作前提下，分类施策、有序推动所属企业复工复产。据统计，截至目前，中央企业复工复产率超过93%，其中石油石化、交通运输、通信、电力企业复工复产率超过98%。

中石化集团党组全力推进所属企业和建设项目安全复工复产，除个别按要求延迟复工的企业外，其他直属企业全部复工复产；对重点项目实行日报告制度，及时协调解决影响正常复工的问题，15个重点项目已全部复工。为解决全国口罩生产关键材料熔喷布产能“卡脖子”问题，2月下旬，集团党组推动企业迅速调整产品布局，利用自有原料生产优势新建10条熔喷布生产线。3月6日，2条生产线以“火神山”速度在所属燕山石化率先建成，每天生产的熔喷布可供生产120万片N95口罩或600万片医用平面口罩。

国家电投集团党组坚持“因地施策、一企一策、一项一策”，推动企业逐一解决影响复工的各种问题和障碍，做到能复尽复、能开尽开，所属1045个企业全部复产，复工率达100%。中国铁建党委及时谋划，研究疫情防控条件下确保完成生产经营任务的工作方案和具体措施，制定下发推动复工复产的指导意见，集团领导班子成员分区划片落实包保责任，深入基层生产施工一线蹲点指导，确保复工安排层层落到实处。

逢山开路 遇水架桥

为复工复产保驾护航

“要落实分区分级精准防控策略，打通人流、物流堵点，放开货运物流限制，推动产业链各环节协同复工复产。”

各领域党组织迎难而上、主动作为，发挥协同作用，打好问题“歼灭战”，为企业复工复产纾困助力。

从家门口到厂门口，帮助开辟员工返岗快捷通道——

四川泸州市是农民工输出大市。针对疫情期间大量农民工滞留本地、无法返岗的情况，市农民工综合党委组织动员14个异地农民工党委、18个异地泸州商会以及镇街、村社干部力量，对在家的农民工进行摸排，收集返岗需求，开通“点对点、一站式”送达服务，目前已组织专车92辆、跨区域运送农民工4418人。

中国铁路昆明局集团党委组织开展“复工复产党员上、疫情不退我不退”实践活动，紧急动员4126名党员组建576个突击队、先锋队，开行农民工专列52列，安全运送务工人员2.8万人到长三角、珠三角返岗就业；广东深圳巴士集团、安徽合肥公交集团等企业党组织组织党员司机，推出错峰返程、复工复产临时通勤专线，提供直达运输服务；苏州高新区推出“用工调剂计划”后，园区综合党委会同各协会商会、会员企业党组织搭建用工信息交流平台，帮助各企业合理调剂淡旺季用工，缓解部分企业“用工荒”；湖南58同城公司党委推动公司开展“同心战疫、在线湘约”网上公益招聘月活动，为1930多家企业搭建复工复产员工招聘平台。

从上游到下游，助力打通产业链——

“开工后，上下游材料、产品供应跟不上”，安溪聚丰工艺品公司董事长黄连福急得直发愁。福建安溪县是“世界藤铁工艺之都”，有家居工艺企业2200多家，受疫情影响，不少上下游加工点停摆，成为企业复产的“拦路虎”。为此，安溪县个体私营经济党委、家居工艺管委会党支部动员上下游企业党员负责人积极推动复产，打通产业链“堵点”……2月下旬，安溪第一批100多个货柜的家居工艺产品运往港口，出口欧美市场。

疫情暴发后，很多纺织品企业原有供应链“停摆”，加上多地交通管制，企业原材料和成品运输困难。“企业有难协会帮，我们党组织此时不上何时上。”中国产业用纺织品协会党委以党员为骨干成立原材料、标准物流等工作组，与国家和地方相关部门对接，帮助联系开通物流绿色渠道，申领通行证件，“原料进口”和“成品出口”同步激活。中国建材联合会、中国钢铁工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国物流与采购联合会等全国性协会党组织积极推动协会提供政策信息服务，帮助企业解决物资保障、物流运输、生产材料供给等困难，与会员企业共克时艰。中国摩托车商会党委对会员企业开展线上调研，沟通配套企业落实部品供应，目前行业集中地区会员企业复工复产率超过80%。

从融资支持到法律援助，推动提供精准服务——

资金是企业运行的“血液”。光大银行北京分行党支部动员党员业务骨干放弃休假，精准受理抗疫用品生产企业和受疫情影响严重企业的贷款需求，仅用3个小时就完成了对中国医疗器械公司5亿元的授信审批；安排党员职工上门服务，迅速批复京客隆、眉州东坡等企业30亿元贷款。眉州东坡负责人拿着授信批复文件激动地说：“企业最近一直亏损，这真是我们的救命钱哪！”中国进出口银行北京分行的党员骨干加班加点为北汽福田公司发放5亿元贷款，助力企业生产负压救护车，满足武汉火神山、雷神山医院的救护设备需求。中国太平洋保险产险海南分公司由党员牵头研发全国首个“复工复产企业疫情防控综合保险”。

“因为疫情造成合同违约是否属于不可抗力”“用人单位延迟复工期间工资如何支付”“员工感染新冠肺炎是否属于工伤”……一系列法律问题摆在企业面前。全国律师行业党委广泛动员行业党组织和党员律师积极为企业复工复产提供服务。广东律师行业党委组建律师服务团，开设“企业复工复产专项法律服务专线”；北京、重庆、青海、河北石家庄市等地律师行业党委组织党员律师为企业义务提供相关法律咨询。

全国注册会计师、税务师、资产评估等行业党委下发工作指引、指导手册、倡议书，组织引导各成员单位提供专业服务。中国对外承包工程商会由党员专家牵头，就疫情对“走出去”业务影响进行专题调研，组织开展对外业务在线培训，吸引7000余人次参加。

从防疫物资到生活服务，努力当好后勤保障部——

口罩采买困难、额温枪不够、消杀物资不足……准备复工的江苏常州老三集团，由于防疫物资不足，员工无法上岗，企业主犯了难。企业所在地的天宁区采菱社区党总支主动协调，不仅为企业联系购买了口罩和额温枪，还选派志愿者帮助准备符合标准的隔离宿舍，使企业及时复工。辽宁鞍山市、云南玉溪市、江西樟树市等地街道、社区党组织与企业党组织开展结对共建，采取上门指导、消毒消杀等举措，服务企业安全生产。福建厦门市、浙江宁波市、北京朝阳区等地商务楼宇党组织积极协助做好楼宇进出管控和生活保障等工作，让复工企业员工安心上班、放心开工。

上海自贸区临港新片区管委会党组织针对特斯拉超级工厂配套生产企业复工后员工用餐难问题，发挥区域内党组织共驻共建优势，协调将园区体育场所改建为食堂。辽宁辽商总会党委、陕西医药协会党委积极组织会员企业党员捐款捐物，为中小企业复工捐赠一次性医用口罩、湿巾、消毒液等防疫物资。

……

全国一盘棋，各领域党组织一条心。靠着齐心协力、同舟共济，企业复工复产有了好基础，跑出了“加速度”。

勇当先锋 敢打头阵

在复工复产一线当好主心骨

“基层党组织组织能力强不强，抓重大任务落实是试金石，也是磨刀石。”

把时间抢回来，把生产抓起来！企业党组织迅速进入“战时”状态，聚人心、稳队伍、保安全、抢生产，一个个红色堡垒在一线筑起。

世界在建最大水电工程，位于川滇交界的白鹤滩水电站已经复工，在工地俯瞰，机械车、运输车、电缆吊装桶来来回回不断，施工现场繁忙有序。这一局面来之不易。疫情袭来后为尽快复工，中国水利水电第七工程局公司白鹤滩施工局党委立刻行动，组建5支以党员为主力的疫情防控工作小组，全面排查留守职工和民技工，做好向驻地防疫办申报返岗计划、为返岗人员开具证明、协调人员返岗交通等工作，400余名职工和民技工顺利进场，复工复产有序推进，目前已顺利完成第三台百万千瓦机组的混凝土浇筑施工。

中核集团承担我国具有完全自主知识产权的三代核电技术——“华龙一号”等重点工程，在项目党组织的动员组织下，党员带头返岗，目前已全面恢复施工建设；中国航天科技集团抓总研制的长征二号丁运载火箭2月20日刚刚发射成功，在型号任务党组织带领下，长征五号B、长征七号甲、新一代载人飞船等重大型号队伍也已进驻发射场；中国商飞公司把党组织建在项目一线，10架ARJ21在浦东、大场两地同时开展部装、总装工作，C919大型客机生产工作同步进行。

不仅在中央企业，在各地国企和非公企业，党组织也站到了复工复产的最前线。上汽大通汽车公司组建党员突击小组，加班加点生产被称为“移动大号N95口罩”的负压救护车，将30天工期压缩至10天，完成来自全国抗疫一线超过300辆的订单任务；海南康芝药业公司成立由13名党员组成生产突击队，仅8天时间完成厂房设计改造、人员培训、原材料采购等工作，生产抗病毒产品巴韦林颗粒四批次、560万袋，日产一次性医用口罩4万只；浙江卧龙控股集团党委组建30支党员先锋队，帮助各生产基地、子公司快速响应、全面发动，目前国内25家制造工厂中除武汉基地外，均已全面开复工。

企业复工复产，面临着一个两难问题：如何实现防疫与生产兼顾？“硬核”防控至关重要。

出入厂区层层查体温，排队人员间隔1米以上；每16人一组，同工同行避免过多接触；宿舍每2人一间，定点、定人、定时管理……从员工生活到车间生产，山西晋城富士康相机模组公司党总支积极参与制定防控应急方案，组织党员督促身边员工做好体温检测、佩戴口罩等规定动作，守住第一道防线。

航天科工集团有员工14万余人，其中最大的集中办公区超过1.5万人，如何避免人员集聚，是一大难题。集团的航天云网党员突击队，仅用5天时间就完成覆盖全公司的航天云信办公平台部署，全员注册用户超过95%，在保证数据安全的情况下，实现人员在线、设备在线、业务在线，助力企业全线复工。

帮助企业找口罩、消毒水、测温仪，在工厂大门、车间、食堂等处设立信息排查、体温检测、卫生消毒等党员责任岗……这些都是各地企业党组织保障复工复产的常规动作。

坚守在岗位 战斗在一线

用行动展现共产党员先锋本色

“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”

疾风知劲草。企业党员坚守岗位、冲锋在前，与时间赛跑，用生产竞赛，汇聚成企业复工复产的强大推动力。

“我是书记，我先上！”

疫情暴发时，四川天邑康和通讯公司的欧洲订单交货时间迫在眉睫。生产部党支部书记高小燕组织支部10名党员和70名车间组长一道，打了整整1.5万分钟电话，获得2890名职工返程的第一手信息，同时积极做好员工返岗后的防疫准备工作。公司复工后，在党员示范带动下，广大职工加班加点抢工期，不仅如期完成欧洲订单，还提前完成印度、尼泊尔等国家的订单。公司副董事长李俊画说：“假如不能顺利交货，损失的不仅是资金和市场，更是企业积累多年的声誉。”

春节刚过，按照疫情防控要求，广汽集团要上线生产口罩。但马上遇到生产设备缺乏的难题。设备攻关小组临时党支部书记李科芳带领党员突击队，采取标准件从外地空运、机加工件专人驻守委托生产、重要件自行研制加工等措施，仅用5天时间成功组装调试出第一台防护口罩生产设备。

中交集团贵州黔东南建养项目党支部书记陈建光接到复工令后，克服种种困难，想方设法从外省赶回项目驻地，成为项目第一个返岗职工。他在项目驻地紧急成立党员战疫复工突击队，带领党员扛重活、攻难关。目前所有员工都回到了岗位，各项施工紧张推进。

“我是党员，让我来！”

“妈妈，等戴了头冠的虫子没有了，你就回来陪我……”视频里的五岁孩子，眼中噙满泪水。面对孩子的懂事，南昌盐业公司党总支委员、副总经理郑玉燕有说不完的愧疚。为了确保公司顺利复工，保障食盐市场供应，守护百姓舌尖上的安全，春节以来，她一直坚守在工作岗位上。她说：“我是党员，关键时刻，我不上谁上！”

伍益呈是四川吉瑞祥能源技术服务公司的一名普通党员。他负责安全检查的油气井站位于川西腹地，点多面广线路长，个别作业区所在地还封了路。他不但一路查隐患、辨风险，一个环节没落下，还主动承担起分送防控物资的任务。他说：“自己累点没什么，只要能为油气开采出力，心里就是甜的！”

……

广大党员忘我工作、迎难而上的精神，感染和影响着企业出资人和身边的职工群众。德资企业宁波怡人玩具有限公司在各方支持下实现了提前复工，目前产能恢复到98%，外贸出口实现逆势增长。公司德籍创始人兼首席执行官说：“我最直观的感受是，最好的员工是党员，最优秀的中国朋友是党员。这次疫情以来，我看到了什么是中国速度，什么是中国力量！”福建三宝集团党委近期收到了131份入党申请书。“抗击疫情和复工复产期间，我看到公司的党员都主动担当、冲锋在前，我要向他们看齐，成为像他们一样的人”，一名提出入党申请的员工说。

狭路相逢勇者胜，越是艰险越向前！在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各级党组织、广大党员听号令、当先锋、打头阵，不断凝聚起精准有序扎实推动复工复产的“硬核”力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 06 版）