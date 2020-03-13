依法打击囤积居奇、哄抬价格

在新冠肺炎疫情防控期间，口罩、防护服及相关原材料成为紧俏物资。目前，全国已发生多起不法分子借机囤积居奇、抬高价格，扰乱市场秩序的行为。对此，我国法律有哪些规定？如何依法打击这类违法行为？3月12日，记者采访了全国人大常委会法工委发言人臧铁伟。

臧铁伟说，疫情发生以后，口罩、防护服等医疗物资以及相关原材料需求急剧扩大，成为紧俏资源。少数不法分子利欲熏心，囤积居奇、哄抬价格，严重损害其他经营者和消费者的合法权益，严重扰乱市场秩序，危害人民群众生命安全和身体健康，影响疫情防控和社会稳定大局，必须依法查处。

据介绍，对于这类违法行为，我国法律法规明确规定要依法打击。我国价格法第七条规定，经营者定价，应当遵循公平、合法和诚实信用的原则；第十四条规定，经营者不得有捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的不正当价格行为，并根据情形相应规定了警告、责令改正、没收违法所得、罚款、停业整顿、吊销营业执照等行政处罚措施。《价格违法行为行政处罚规定》对上述不正当价格行为的具体情形、法律责任等作了进一步细化规定。根据我国刑法和有关司法解释，在疫情防控期间，违反国家有关市场经营、价格管理等规定，囤积居奇，哄抬疫情防控急需的口罩、护目镜、防护服、消毒液等防护用品、药品或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪，并予以从重处罚。根据突发事件应对法第四十九条的有关规定，疫情发生后，人民政府可以采取应急处置措施，依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为，稳定市场价格，维护市场秩序。

臧铁伟强调，在疫情防控的特殊时期，各地方、各部门要坚决依法从重从快查处打击这类违法行为。一是要及时精准打击。严格依照相关法律法规和有关部门的规定，准确认定囤积居奇、哄抬物价等扰乱市场秩序行为，并予以及时打击，发现一起，查处一起。二是要依法从重从快处理。对涉及疫情防控的扰乱市场秩序行为，要充分考虑其特殊危害性，依法从重惩处。对与疫情防控相关的违法案件，要增强政治责任感，加快工作节奏，创新执法方式，切实提高办案效率。三是要加强宣传引导。对于相关的法律、政策以及依法查处的典型案件，要加强宣传教育，引导社会各方面特别是生产、经营单位和个人深刻认识在疫情防控期间囤积居奇、哄抬价格这类行为的违法性、危害性和相应法律责任。当前正处于疫情防控关键期，要坚决依法查处这类扰乱市场秩序的违法行为，保障防疫物资充分供给、有序流通，为统筹疫情防控和经济社会发展工作创造并维护良好市场环境。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 06 版）