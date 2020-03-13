为建设美丽中国提供制度保障

生态文明体制机制改革不断向纵深挺进，关键在于坚持问题导向，针对突出问题对症部署改革举措，开出治本良方

小智治事，大智治制。中办、国办近日印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，对“构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系”作出全面部署。这一重要文件，为加快推动环境治理体系和治理能力现代化，为推动生态环境根本好转，明确了任务目标，指明了落实路径。

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。党的十八大以来，我国生态文明建设进入了快车道，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，一个重要经验，就是建立生态文明体制。从国土开发保护制度、空间规划体系，到自然资源资产产权制度、资源有偿使用和生态补偿制度，再到环境治理体系、绩效考核和责任追究制度，搭建起生态文明体制的“四梁八柱”。此次《意见》着眼加快推进生态文明顶层设计，提出到2025年形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系，成为指引环境治理领域改革的纲领性文件。

环境治理是系统工程，既需要综合运用行政、市场、法治、科技等多种手段，也需要明晰政府、企业、公众等各类主体权责，形成全社会共同推进环境治理的良好格局。《意见》将“多方共治”“多元参与”放在突出位置，有助于充分调动方方面面保护生态环境的积极性、主动性。明确责任、各负其责、协同治理，才能握指成拳、形成合力。就健全领导责任体系，《意见》明晰了中央、省和市县的责任，要求制定实施中央和国家机关有关部门生态环境保护责任清单，深化生态环境保护督察。针对健全环境治理企业责任体系，《意见》在依法实行排污许可管理制度、推进生产服务绿色化、提高治污能力和水平、公开环境治理信息等方面，作出具体规定。打出这些实招硬招，将进一步压实治理责任。

习近平总书记指出：“改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化”。生态文明体制机制改革不断向纵深挺进，关键在于坚持问题导向，针对突出问题对症部署改革举措，开出治本良方。《意见》要求，全面完成省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革。动体制、动机构、动人员的垂直管理制度改革全面完成，将实现对地方生态环境保护管理体制的根本性变革，确保生态环境机构监测监察执法的权威性、有效性。完善公众监督和举报反馈机制，防止恶意低价中标，建立排污企业黑名单制度，设立国家绿色发展基金……一系列针对较薄弱环节提出的切实可行举措，有望补上环境治理体系的短板。

推进环境治理体系和治理能力现代化，既要抓改革，也要抓落实。一方面，须加快制度创新、增加制度供给，解决体制机制不健全、法律法规不严密等问题；另一方面，须强化制度执行、确保制度落地，让制度成为不可触碰的“带电高压线”。地方各级党委、政府和有关部门必须结合本地区发展实际，进一步细化落实构建现代环境治理体系的目标任务和政策措施，确保重点任务及时落地见效。

中国的生态环境保护，是伴随改革开放的步伐掀开历史篇章的。经过不懈努力，我国生态环境质量持续改善。同时也要看到，我国环境容量有限，生态系统脆弱，污染重、损失大、风险高的生态环境状况还没有根本扭转，生态环境仍然是全面建成小康社会的突出短板。加快推动生态环境治理体系和治理能力现代化，持续改善生态环境质量，提供更多优质生态产品，才能不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，不断开创美丽中国建设新局面。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 05 版）