我们的制度具有无穷力量

现实的成功是最好的理论。“中国之治”是我国制度优势的最佳证明，也是我们坚定制度自信的现实根基

当今世界正经历百年未有之大变局。习近平总书记强调：“衡量一个社会制度是否科学、是否先进，主要看是否符合国情、是否有效管用、是否得到人民拥护。”这句话理论内涵极其深刻，对于我们增强制度自信具有重要指导意义。

“是否符合国情”，这是最具根本意义的条件和标准。正如习近平总书记所强调的：“鞋子合不合脚，自己穿了才知道。”社会主义制度是否符合中国国情，中国人民最有发言权。我们的自信建立在对自己国情的深刻了解上，建立在自己真真切切的感受上，是有深厚实践基础的，故能有定力，故应坚定不移。

“是否有效管用”，这是个硬道理，直指制度的功能和作用。一种制度，不管在理论上讲得如何头头是道，但是如果在实践中不管用，那么它就不是一个好制度。实践是检验真理的唯一标准，也是检验一种社会制度是否可取的唯一标准。改革开放40多年来中国取得的辉煌成就，就是对中国特色社会主义制度最好的检验，也是最具有说服力、最权威的检验。现实的成功是最好的理论，没有一种抽象的教条能够和它辩论，“中国之治”是我国制度优势的最佳证明，也是我们坚定制度自信的现实根基。

“是否得到人民拥护”，是制度的价值体现，也是一种社会制度是否符合国情、是否有效管用的最终评判标准。正如邓小平同志指出的：“我们的制度将一天天完善起来，它将吸收我们可以从世界各国吸收的进步因素，成为世界上最好的制度。这是资本主义所绝对不可能做到的。”我国之所以能够创造出经济快速发展、社会长期稳定的奇迹，就在于我们党在古老的东方大国建立起保证亿万人民当家作主的新型国家制度，使中国特色社会主义制度成为具有显著优越性和强大生命力的制度。

中国特色社会主义国家制度和法律制度是一套行得通、真管用、有效率的制度体系。我们的制度自信，奠基于960多万平方公里的广袤土地，来源于5000多年悠久灿烂的文明传承，根植于14亿人民发自内心的自觉认同。面向中华民族伟大复兴，我们应有这样的制度自信：在这种制度的基础上，我国人民能够发挥其无穷无尽的力量。这种力量，是任何人都不能战胜的。

（作者为吉林省委宣传部副部长，省文联党组书记、主席）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 05 版）