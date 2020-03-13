世卫组织称新冠肺炎疫情具备“大流行”特征

当地时间3月11日，世界卫生组织在瑞士日内瓦召开新闻发布会，世卫组织总干事谭德塞宣布新冠肺炎疫情已具备“大流行”特征。谭德塞表示，世卫组织对疫情传播的范围和严重程度、对疫情应对不足深感忧虑，“我们评估认为，新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行”。

“大流行”原是世卫组织对流感的定级之一。世卫组织将流感分为6级，其中最高的就是“大流行”，其定义是某种流感病毒在疫情发源地以外的至少一个国家发生了社区层面的暴发，表明病毒正在跨国蔓延。目前，世卫组织已不再使用上述6级分类评估流感等传染病，“大流行”并非严格的定义而是一个模糊的概念，具有操作上的弹性。

谭德塞解释了世卫组织作出此判断的依据。他说，过去两周，中国之外的新冠肺炎确诊病例增加了13倍。截至欧洲中部时间11日上午10时（北京时间11日17时），114个国家共报告了超过11.8万例确诊病例，4292人死亡。预计未来几天甚至几周内，新冠肺炎确诊病例、死亡病例数还将进一步上升，受疫情影响的国家数量会进一步增加。

此外，一些国家存在能力欠缺、资源不足、决心不足等问题，导致防控力度远远不够。世卫组织表示，新冠肺炎疫情不仅是公共卫生危机，也会波及所有方面，各国必须围绕预防感染、拯救生命、减少影响，采取全政府、全社会的战略。

世卫组织强调，“大流行”这一描述并不意味着当前疫情已经失控。恰恰相反，新冠肺炎疫情可能是第一个可以得到控制的“大流行”。谭德塞说，宣布新冠肺炎疫情“大流行”并没有改变世卫组织对新冠病毒威胁的判断和应对策略，各国应当避免滥用、误用这一概念，否则会导致不合理的恐惧。

谭德塞敦促只有少量病例的国家加强排查、检测、治疗、隔离、追踪以及动员民众，防止出现聚集性感染和社区传播。对已出现社区传播或大范围聚集性感染的国家，同样可以扭转疫情蔓延趋势。“多个国家的事例证明疫情可以得到遏制。”谭德塞表示，“团结起来，做正确的事情，保持镇定，保护全世界的人民，我们可以做到。”

世卫组织再次感谢中国、韩国、伊朗、意大利采取的有力措施，认为这对全球抗击疫情作出了重要贡献。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，中国、新加坡等国家的例子证明，控制新冠肺炎疫情是可能的。当前抗击疫情已经有了很多经验和好的做法，各国政府应该正确看待防控成本，出台综合性措施，采取坚决行动。

（本报布鲁塞尔3月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）