3月5日下午2点，在与约定时间晚了近一个半小时的时候，满头灰白头发、带着浓重黑眼圈的北京中医医院院长刘清泉，终于神情疲惫地出现在武汉东湖宾馆。刚下车，他就不断表达歉意——他刚从武昌医院查房回来，由于和病患及其他医生交流太投入，一下子忘了时间……

从1月21日以国家中医医疗救治专家组副组长的身份驰援武汉至今，刘清泉已两度来到武汉，在这里累积工作了一个多月，至今仍未休息。从新型冠状病毒感染的肺炎中医第一版证治方案的完成，到中医方舱医院的建立，再到大量患者康复出院，刘清泉说，这背后是无数医护人员的日夜辛劳坚守。同时，一批批患者康复出院，也证明治疗新冠肺炎，中医诊疗的方式大有可为。

深夜两点，拿出第一版中医证治方案

1月21日，刘清泉受国家卫健委、国家中医药管理局委派奔赴武汉，一下飞机，他便随专家组直奔武汉市金银潭医院。

这是他第一次亲眼看到新冠肺炎患者。穿着厚厚的防护服，刘清泉走进隔离病区。根据新冠肺炎患者症状轻重的不同，从当天下午3点开始，刘清泉与专家组成员为患者分类会诊。他们要通过实战，从中医学进一步了解患者的病症特征，“为第一版中医诊疗方案打底”。

除了问诊，刘清泉还要查看患者的肺部CT、血氧饱和度等常规项目和数据，并根据中医诊疗的特点为患者把脉、看舌象。防护服、护目镜无疑为中医诊疗中的“望闻问切”增加了难度。刘清泉顶住压力，凭借着丰富的临床经验，当天就在隔离病区和专家组成员们为院内近百名患者完成了初步会诊。

从金银潭医院回到驻地，虽然已经很疲惫，但刘清泉顾不上休息，便和专家组成员们展开了讨论。从新冠肺炎患者的病因，到病情的发展，以及如何从中医角度对患者进行救治，专家们在讨论中达成了越来越多的共识。当天晚上，刘清泉开始对这一天的情况进行细致梳理，并初步制订了新型冠状病毒感染的肺炎中医第一版证治方案。方案完成时，已是深夜两点。

这一方案被迅速提交到国家中医药管理局，在京的专家组又进行了进一步讨论。随后，该方案被纳入国家卫健委印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）》。

因人而异，为患者制定不同方药

2月14日，武汉市江夏区方舱医院开舱，这是武汉首个中医特色的方舱医院，院长正是刘清泉。在这里，他不仅要对600多个病人负责，为他们拟定出入院标准、治疗方案，方舱医院里300多名医护人员的日常管理他也要负责，医院的医疗、后勤，大大小小的事情他都要管。

“面对疫情，方舱医院这种全新管理模式，有着重要的意义。”刘清泉说，这座方舱医院建院之初，他就给国家中医药管理局写了一份报告，提出了以中医为主、中西药结合，“包舱”治疗轻症确诊患者的理念，武汉市首个中医方舱医院也由此诞生。

在一次次与患者、与当地专家的接触当中，刘清泉对新型冠状病毒有了更清晰的判断。在中医方舱医院里，刘清泉因人而异，为患者制定了不同的方药。他说，方药的制定主要是两个大方向，分为患者有内热和无内热。根据患者的实际情况，他会对方药的成分进行进一步调整。

在观察中，刘清泉还发现，方舱医院收治的患者中，很多人都出现了焦虑、抑郁、失眠等症状。为此，他还采取了中医综合治疗手段，提高患者睡眠质量、恢复胃肠功能，改善体质状态，“既治病也治心，心身病同治，帮助病人早些痊愈。”

2月26日，江夏方舱医院首批患者康复出院。3月10日，江夏方舱医院闭舱。26天时间，江夏方舱医院收治的患者中，没有一例转为重症。“轻不转重，重不转危，中医‘既病防变’的指导思想有助于集中更多的力量抢救危重症病人，最终实现降低病亡率的目标。”刘清泉说。

“当医生，我的职责就是救人”

查房、巡诊、会诊……每天早上6点起床，凌晨1点多睡觉，这种紧张的状态刘清泉已经坚持了一个多月，忙的时候，一天只吃一顿饭或两顿饭，“总不能干活干到一半吃饭去吧。”刘清泉笑着说。

虽然今年已经55岁，但刘清泉总感觉自己还是二三十岁，一忙起来就停不下来，“当医生，我的职责就是救人。”

3月3日，第七版诊疗方案公布。对方案中的中医诊疗内容，刘清泉花了不少心思。“第七版的中医药疗法主要在危重症患者救治上进行了修订和改善。”刘清泉说，眼下，他最关注的就是重症救治降低病亡率，重任在肩，“疫情不退，我也不能退。”

“传染病是人类的天敌，过去是，现在也是，需要全人类共同面对。”谈及新冠肺炎的中医救治，刘清泉说，要坚持中西医结合，中西药并用。

“中医一直在与疫病作斗争，中医药典中的每一个名方，都是心怀大爱的医者深入疫区观察救治，用很大代价得来的。”刘清泉说，身为一名中医人，更要传承好中医的精华，守正创新，以精湛的医术更好地服务大众。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 14 版）