钟南山：六月结束疫情可以期待

本报广州3月12日电（中青报·中青网记者 林洁 实习生 李莹颖）在广东省新闻办今天举行的发布会上，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山说，根据评估，疫情在6月可能结束，但前提是其他国家都像我国一样，对新冠肺炎疫情给予国家层面的重视。

钟南山也坦言，假如还有一些国家不重视新冠肺炎的危害性、传染性，不进行强烈干预的话，疫情结束的时间可能还会延长。

钟南山说，冠状病毒在温度比较高的夏天是不活跃的，影响可能慢慢会下去，但结束时间差一两个月，对国家的影响差别很大，对国民经济增长会有很大影响。

他进一步解释说，世界卫生组织把新冠肺炎提升到“大流行”的范畴，就是希望各国都采取措施去预防疾病。钟南山建议，各国应该听从世卫组织的呼吁，从国家层面动员起来。他认为，意大利和韩国都已开始行动，韩国的新增病例近日下降得比较明显。如果各国都能这样行动，疫情在6月结束，还是有可能实现的。

从近期全国新冠肺炎确诊病例的报告情况看，很多省份病例都是零增长。钟南山说，这证明在联防联控的机制下，疫情得到了较好的控制。目前，问题主要出现在境外疫情输入病例防控方面。

钟南山指出，境外输入病例很多为无症状患者，即不存在发烧现象，只有感冒症状。钟南山指出，这种情况说明境外国家对这方面不太重视，我国需要对此进行强化监控。我国应该加强对输入患者的管控，避免境外输入患者成为新的传染源，应该做到入境人员14日隔离或对其进行核酸检测。

关于新冠肺炎复阳病人是否要住院隔离、密切接触者是否会受到感染，钟南山表示，他最近做了很多调研和研究，“从目前看来，还没有发现密切接触者受感染”。“我们知道核酸检测是检测核酸片段。”钟南山分析，从病原学角度来看，治愈的病人已产生抗体，对新冠病毒有很强的杀灭作用。因此，对大多复阳病人来说，重复感染的机会很少，除非有极个别没痊愈的，可能会感染。

钟南山举例说，香港专家跟踪10多例复阳病人，并在P3实验室培养病毒，但没有培养出活病毒。这说明，核酸检测可能就是病毒的核酸片段。接下来，对复阳病人还要继续观察。

来源：中国青年报