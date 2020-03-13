启用新国展为疫情高发国家入境北京旅客转运集散地

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，市疫情防控领导小组启用新国展为首都机场疫情高发国家入境北京旅客转运集散地，用于经机场检疫后未出现发热、咳嗽等症状的低风险人群临时集散点，再由相关省（区、市）和北京市各区接转旅客。

庞星火介绍，为确保新国展集散地卫生防疫和转运有序开展，采取分区管理。境外入境人员根据目的地分为北京及其他省市地区，北京地区按照16个区分别设立临时集散点，其他省市分别设立各省市临时集散点。各集散点保持相对距离5米以上，工作人员通道与入境人员通道分开，由专人引导旅客有序进入集散点，避免人群密集。北京市各区和各省区市工作团队建立健康监测制度，每日早晚对所有工作人员开展体温筛查、健康监测，询问有无发热、咳嗽、腹泻等症状，并做好记录。凡是发现有发热、咳嗽等症状的，要第一时间到驻地医疗点进行筛查，并及时离岗。

入境人员在离开机场海关前要进行健康申报及体温筛查，进入新国展集散点前要再次进行体温筛查，各工作团队会对辖区内的入境人员开展健康状况巡视，有发热、咳嗽等异常健康情况者将再次筛查体温，有异常者要送到驻地医疗点进一步排查。工作团队安排入境人员登上转运车辆前，还要再次进行体温筛查，确保所有转运人员体温正常，无发热、咳嗽等健康异常情况。

新国展临时集散地还设立临时医疗点，负责对各工作团队及入境人员发热、咳嗽等健康异常情况进行排查及应急处置。凡是不能排除新冠肺炎的，将被转运至定点医院进行新冠肺炎排查。目前，北京市在新国展集散地安排3辆急救车，负责转运有发热、咳嗽等需要进行新冠肺炎排查人员；顺义区安排2辆急救车，负责转运有心血管等疾病的病人。（记者 贾晓宏）