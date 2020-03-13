北京海关：来自疫情严重国家地区交通工具100%登临检疫

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京海关副关长高瑞峰表示，北京海关以“口岸检疫零遗漏，货物通关零延时”为目标，与民航、卫生健康、边检等部门紧密配合、协同联动，共同筑牢口岸检疫防线，对来自重点疫情严重国家和地区的重点航班，实行一机一策、精准检疫。

高瑞峰介绍，北京海关密切跟踪疫情发展，每日汇总最新境内外疫情风险信息和工作动态，及时开展风险分析评估和研判，适时调整策略和重点，防患未然。根据疫情发展变化，已由最初的“以防输出为重点”转变为“以外防输入为重点，内防输出不放松”的防控模式。

在检疫筛查环节落实“三查”，严格100%查验健康申报、开展体温筛查、实施医学巡查；在检疫排查环节落实“三排”，严格实施流行病学排查、医学排查、实验室检测排查；在检疫处置环节落实“一转运”，对疑似病例一律按照联防联控机制转运地方卫生健康部门妥善处置。确保所有出入境人员一个不遗漏、健康申明卡一份不缺少、有症状人员一个不放行。

北京海关严格按照《出入境交通工具卫生检疫作业指引》实施航空器登临检疫，做好情况问询、核查证单、医学巡查及有症状人员排查处置、卫生处理等工作。特别对来自疫情严重国家和地区的交通工具，严格实施100%登临检疫。

在相关部门的支持配合下，北京海关启用首都机场疫情严重国家航班海关监管专区，首都机场疫情严重国家航班进境旅客全部在T3D专区内完成卫生检疫处置作业，与其他抵京旅客形成物理隔离。（记者 李祺瑶）