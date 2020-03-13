热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京海关：来自疫情严重国家地区交通工具100%登临检疫

2020年03月13日08:38 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京海关副关长高瑞峰表示，北京海关以“口岸检疫零遗漏，货物通关零延时”为目标，与民航、卫生健康、边检等部门紧密配合、协同联动，共同筑牢口岸检疫防线，对来自重点疫情严重国家和地区的重点航班，实行一机一策、精准检疫。

高瑞峰介绍，北京海关密切跟踪疫情发展，每日汇总最新境内外疫情风险信息和工作动态，及时开展风险分析评估和研判，适时调整策略和重点，防患未然。根据疫情发展变化，已由最初的“以防输出为重点”转变为“以外防输入为重点，内防输出不放松”的防控模式。

在检疫筛查环节落实“三查”，严格100%查验健康申报、开展体温筛查、实施医学巡查；在检疫排查环节落实“三排”，严格实施流行病学排查、医学排查、实验室检测排查；在检疫处置环节落实“一转运”，对疑似病例一律按照联防联控机制转运地方卫生健康部门妥善处置。确保所有出入境人员一个不遗漏、健康申明卡一份不缺少、有症状人员一个不放行。

北京海关严格按照《出入境交通工具卫生检疫作业指引》实施航空器登临检疫，做好情况问询、核查证单、医学巡查及有症状人员排查处置、卫生处理等工作。特别对来自疫情严重国家和地区的交通工具，严格实施100%登临检疫。

在相关部门的支持配合下，北京海关启用首都机场疫情严重国家航班海关监管专区，首都机场疫情严重国家航班进境旅客全部在T3D专区内完成卫生检疫处置作业，与其他抵京旅客形成物理隔离。（记者 李祺瑶）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn