3月11日北京无新增确诊病例

市卫生健康委昨天通报，3月11日零时至24时，本市无新增报告新冠肺炎确诊病例。新增报告疑似病例5例，其中意大利输入2例，英国输入1例，西班牙输入1例，本市1例；密切接触者31人，其中境外输入23人。治愈出院病例8例。

截至3月11日24时，本市累计确诊病例435例，治愈出院病例334例，死亡病例8例。现有疑似病例29例。累计确定密切接触者3725人，其中452人尚在隔离医学观察中。

确诊病例中，东城区14例、西城区53例、朝阳区72例、海淀区63例、丰台区43例、石景山区14例、门头沟3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，平谷区尚未有病例，外地来京病例25例，境外输入病例20例。

确诊病例中，男性病例206例，占47.4%，女性病例229例，占52.6%。

市疾控中心表示，目前，境外输入病例风险持续加大，入境进京人员应遵守北京市疫情防控要求，接受健康管理，执行居家观察或集中观察14天措施。随着气温回升，居民户外活动增多，个人防护不能松懈大意，外出一定戴口罩，不要多人聚集，人际交往保持一米以上距离。（记者 贾晓宏）