北京将向四座国际友好城市捐赠防疫物资

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府外事办公室副主任李轶表示，疫情在海外迅速蔓延，友城疫情牵动着北京市民的心，本市决定向首尔、德黑兰、东京、横滨四座城市捐赠防疫物资。

李轶介绍，疫情发生以来，本市收到日本东京、韩国首尔、德国科隆、英国伦敦金融城、俄罗斯莫斯科市等24个城市以及上海合作组织秘书处、亚洲基础设施投资银行等国际组织来信声援。韩国首尔市市长、德国科隆市市长专门录制视频，用中文为中国抗疫一线的医护人员加油。首尔市还在市政厅广场大屏幕、地铁站和市属机构的电梯间循环播放支持中国抗击疫情的宣传视频。法国巴黎市议会发表了《支持中国人民抗击冠状病毒疫情》的声明。以色列特拉维夫—雅法市政府大楼用灯光打出中国国旗图案，伊朗德黑兰市用灯光把标志性建筑自由塔“染”上中国红。据不完全统计，截至目前，本市共收到国外政府捐赠的各类口罩113万个、防护服22万件、手套75万副、手术服1.7万件、防水衣4.4万件、护目镜3700副、防护面罩90个、热感成像仪40台。

“这些来信、声援和捐赠，充分展示了友好城市和相关国际组织对中国、对北京的信心，以及同舟共济、抗击疫情的决心。我们对此深表感谢，也铭记在心。”李轶说，近一段时间，我国新冠肺炎疫情得到有效遏制，但疫情在海外迅速蔓延。根据世卫组织数据，截至3月11日，新冠肺炎疫情已在除中国外的113个国家和地区出现37371个确诊病例。首尔、德黑兰、东京、横滨等城市也面临着疫情防控的巨大挑战，出现部分防控物资紧张的情况。

在保证本市防控需要的前提下，本市决定向首尔、德黑兰、东京、横滨四城市捐赠防疫物资，为当地抗击疫情助一臂之力。此次拟捐赠物品包括：隔离衣20万件、手套10万副、鞋套20万双、一次性医用帽20万个、手消毒凝胶6800瓶、核酸检测试剂盒5000人份、温测智能识别设备25台、有创与无创一体治疗型呼吸机2台；中成药制剂2000盒。（记者 李祺瑶）