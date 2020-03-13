振奋精神 坚定信心 向疫情发起总攻

昨天下午，首都医科大学宣武医院援鄂医疗队临时党支部在武汉驻地召开党员发展大会，接收邢正涛同志为中国共产党预备党员。本报记者 和冠欣摄

3月10日，习近平总书记专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，看望慰问奋战在一线的医务工作者。

一直奋战在疫情防控一线的北京市属医院援鄂医疗队广大医务人员表示，习近平总书记的重要讲话鼓舞士气、提振信心，全队上下将以更加坚定的意志、更加饱满的精神，向疫情发起总攻，直至取得抗击疫情的最后胜利！

“越到最后越要不麻痹、不厌战、不松劲”

3月10日下午，习近平总书记在武汉召开座谈会，作出重要指示，并慰问全国援鄂医疗队。北京市属医院援鄂医疗队领队刘立飞作为代表在分会场参加了座谈会。

“我们全队上下精神更加振奋，信心更加坚定，工作也会更加努力！”刘立飞说，“这一次，总书记亲临一线，我的心情非常激动。总书记始终把武汉抗疫一线的医务工作者们放在心中。”

习近平总书记指出，要把医疗救治工作摆在第一位，在科学精准救治上下功夫，最大限度提高治愈率、降低病亡率。北京市属医院援鄂医疗队最近收治的患者中，新冠肺炎合并其他基础疾病的患者逐渐增多，救治难度加大。“这就要求我们对医疗质量、安全管理等各个环节抓实抓细，利用医疗队的救治力量和技术优势，开展多学科联合治疗、会诊，进一步提高医疗质量，提高治疗效果。”

北京市属医院援鄂医疗队负责武汉协和医院西院区12层、10层、8层三个病区的重症、危重症患者救治任务。截至3月12日9时，已累计收治患者315人，其中重症、危重症患者占90%，累计出院患者114人，目前在院患者108人。刘立飞说，最近出现了两个可喜的变化：一是在院患者逐渐减少，二是在院患者经过治疗症状逐渐减轻，治愈出院患者显著增加。

“座谈会后，我和医疗队员共同学习重温了总书记的重要讲话精神。临时党总支要求各临时党支部、各医疗队员认真组织学习，大家纷纷表示，越到最后越是要保持头脑清醒，不麻痹、不厌战、不松劲。当前，重症、危重症患者仍然较多，任务仍十分艰巨。总书记的讲话激励医疗队员不忘初心、牢记使命，以更昂扬的斗志、更奋发的精神，持续投入疫情防控斗争反攻战，我们将一战到底、全胜而归，向英雄的武汉人民交出一份合格的答卷！”

“我们一定会取得疫情防控斗争的全面胜利”

丁新民医生来自北京世纪坛医院。在隔离病区，为了和患者们增加交流，提振他们的信心，他曾在防护服上写下“有事找我”四个大字。他是这样写的，更是这样做的。如今，随着大量重症患者康复出院，丁新民专门建起了一个微信群。患者出院后，有什么问题可以随时发到群里，他都会一一认真解答。前不久，在国家卫生健康委、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局印发《关于表彰全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人的决定》中，丁新民获得先进个人荣誉称号。

他说，在党中央和习总书记的强有力领导下，武汉及全国的新冠肺炎疫情防控斗争已经进入了决胜的关键时刻。习近平总书记亲临疫情防控的最前沿阵地，指挥疫情防控斗争，为打赢这场疫情防控战指明了方向。

“北京医疗队全体队员在与武汉当地的医务人员并肩作战的过程中，看到了他们面对疫情的勇气和坚韧。包括每一位患者，每个人都是英勇的战士。相信在党中央和习总书记的坚强领导和指挥下，中国人民一定会取得疫情防控斗争的全面胜利！”

“身边的党员不怕牺牲冲锋在前，令我难忘”

首都医科大学宣武医院援鄂医疗队队员邢正涛，是团队中年龄最小的一个，他是一名入党积极分子。3月12日下午，经党组织批准，通过远程视频连线，医疗队驻地会议室里，开了一场特殊的党员发展会，邢正涛即将成为一名预备党员。

在武汉战“疫”一线持续奋战46天，邢正涛充分发挥自己的专业特长，无论是危重症患者的抢救，还是气管插管患者的气道护理，甚至是风险性较高的吸痰、输液操作，邢正涛迎难而上，毫不退缩。值得一提的是，邢正涛的妻子也是一名医务工作者，夫妻二人相隔千里，一个冲在武汉前线，一个驻守北京，双战场并肩作战。

“我现在特别能体会到党组织的核心领导力。目前所取得的阶段性重大成果，与党的领导密不可分，正是因为我们党的核心领导力，才能在短时间集中全国人民的力量对抗疫情。此次在驰援武汉的过程中，我学到了很多，也成长了很多，身边的党员同志们不怕牺牲，冲锋在前的形象深深烙印在我的心里，这更加坚定了我要成为一名党员的决心。”

“牢记总书记指示，为患者多想一点多做一点”

韩遵海是北京同仁医院援鄂医疗队队员。前两天，从驻地出来前往武汉协和医院西院区的路上，记者注意到，本该轮休的小韩意外地出现在了摆渡车里，而且，他的包里除了装着防护装备外，居然还有一把电推子。原来，前一晚，韩遵海通过“医患交流群”了解到几位患者有理发需求后，决定放弃休息时间，专程去医院为患者剪发。当天，韩遵海一共为19位患者理了发，直到同事们劝他一定要劳逸结合，他才不舍地离开了隔离病区。

“习总书记非常关注民生，从后勤的保障，到患者的心理护理，可以说细致入微。我们也要牢记总书记的指示，多替患者着想，多为他们做点服务。不仅把专业技术带到前线，更要关注到患者有所需求的方方面面。”韩遵海说，党和国家始终关注疫情，不断给医护人员、社区工作者加油鼓劲。虽然现在疫情控制取得了阶段性的成果，但在向疫情发起总攻的关键时刻，作为医务工作者，他和医疗队全队都会继续努力，咬紧牙关，绝不在最后一刻松懈，打好最后的攻坚战。

本报记者 景一鸣 王雅贤