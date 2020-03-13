国家卫健委： 我国本轮疫情流行高峰已过

昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，3月11日，全国新增确诊病例15例，其中湖北8例、其他省份7例。当天，武汉新增确诊病例降至个位数，湖北除武汉外，所有地市已连续1周无新增确诊病例。总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数持续下降，疫情总体保持在较低水平。

国家卫健委疫情统计显示，3月11日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，新增死亡病例11例，其中湖北10例、陕西1例，新增疑似病例33例。当日新增治愈出院病例1318例，解除医学观察的密切接触者2206人，重症病例减少235例。

3月11日零时至24时，新增报告境外输入确诊病例6例，其中广东3例、甘肃2例、河南1例。截至3月11日24时，累计报告境外输入确诊病例85例。

3月11日，湖北新增确诊病例8例，全部为武汉病例。除湖北以外，其他省份新增确诊病例7例；新增疑似病例31例；新增死亡病例1例；重症病例减少3例。

米锋介绍，3月11日，武汉新增确诊病例已经降至个位数；湖北除武汉以外，所有地市已连续1周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。当前还要把医疗救治工作摆在第一位，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧各项防控工作。

世界卫生组织评估认为，此次疫情已具有大流行特征。米锋透露，疫情发生以来，我国举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，为国内及全球其他国家和地区做好疫情防控准备赢得了宝贵时间。当前全球疫情形势持续快速发展，对此中国密切关注，愿继续秉持公开、透明及对全球卫生安全和人民健康高度负责的态度，加强与世卫组织、有关国家和地区有效合作，为全球共同抗击疫情作出中国贡献。（记者 任敏 刘欢）