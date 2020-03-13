凌晨的重症病房里 有这样一位“守夜人”

在武汉市红十字会医院，由普通病房临时改造的9楼发热4病区里，西安中医脑病医院针灸科主任白海生，几乎每天晚上都独立值守着8个病房。

夜班医生首要任务是实时监测患者生命体征，及时处理突发状况。即便是有着20多年临床经验、熟练掌握氧疗技术并能独立应对突发状况的白海生，面对独自守夜的重任，偶尔也会心有余悸。近日的一个下午，按例应晚上8点上班的白海生，突然接到科室的急救电话：“4床呼衰心衰及多脏器功能衰竭，7床血压已骤降至48/21mmHg，请您提前支援！”得令后，白海生火速整装奔进病房。

病床前，7床上的是一位84岁的老年患者，血压已直逼底部。4床患者氧饱和度测不出，无自主呼吸，呼衰心衰及肾衰等多脏器功能衰竭。“患者都遭受着最严峻的死亡威胁！”白海生明白，当下他是患者唯一能够依靠的、手持医学“武器”的人，必须冷静、果断。在全面、迅速地了解状况后，医护协作展开了有序的抢救。20分钟后，4床患者恢复自主呼吸，血压、氧饱和度稳定，抢救成功！25分钟后，7床患者血压开始缓慢上升至105/48mmHg，其他指标均已恢复正常。

“职业生涯中第一次同时抢救两位患者，庆幸自己能为他们扳回一局，见证他们重返人间。”而令白海生最难忘的一次抢救经历，就发生在次日凌晨。当时，一名危重患者病情急转直下，急需气管插管抢救。由于患者体型肥胖，插管难度大，白海生迅速判断找准最佳位置。检查喉镜、给予辅助药物、置入喉镜、暴露声门、插管一气呵成！整个过程用时约2分钟。在监测到患者氧饱和度回升、转危为安的那一刻，注意力极端集中的他，竟感觉脑袋“嗡”的一声，眼前一片漆黑。白海生闭着眼睛，都能清晰地听到胸膛里急速搏动的心跳。

在新冠肺炎治疗中，气管插管被视为极高危的操作。因为医生需要近距离直接面对患者呼吸道和暴露的声门，感染风险非常高。“对一个医生来说，救人是永恒的首要任务。每一次气管插管都是与死神狭路相逢的对决，必须争分夺秒地提高抢救的精准性、有效性。”白海生说，我相信医学、相信战友、相信三级防护，更相信全国援助湖北数万名医护人员的专业、决心，我们竭力挽救每一个生命，一定能逼退病毒！

（本报记者 史俊斌 通讯员 张丽姝）