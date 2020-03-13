千方百计稳民生 加强防控促发展

民生稳，人心就稳，社会就稳。习近平总书记10日在湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时，强调要千方百计保障好群众基本生活，并对统筹经济社会发展作出科学部署。

连日来，广大干部群众深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚定信心、共克时艰，凝聚起迎难而上、奋发作为的强大力量。

历经艰苦奋战，决胜之地湖北和武汉，疫情防控斗争进入关键阶段。

“在全市居民小区仍然实行严格封闭管理的条件下，市场保供就是最大的民生。”武汉市商务局局长韩民春表示，将持续加大投放力度，实现米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应充足、价格稳定。

武汉东湖新城社区居委会副主任胡代刚对习近平总书记要求照顾特殊群体印象深刻。

“习近平总书记始终关注民生问题，尤其牵挂困难群众，这也是对我们工作的鼓励和鞭策。”12日早上8点，胡代刚召集社区网格员、下沉干部与志愿者统计居民需求，安排困难群体的随访。

“我们社区共有孤寡老人、困难儿童、特困人员、残疾人等121人，一直是工作重点，也是捐赠物资优先发放的对象。我们将持续加大帮扶，保障他们生活无忧。”胡代刚说。

疫情发生以来，湖北师范大学心理健康教育与咨询中心主任荆玉梅通过咨询热线疏解患者及其家属、病亡者家属的心理压力。

“‘要加强心理疏导和心理干预’，习近平总书记的这句话说到我心坎上，更加坚定做这项工作的信念，将尽自己所能帮助他们一起走出困境。”荆玉梅说。

人心齐，泰山移。这场疫情，短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。

山东省菏泽市委副书记、鄄城县委书记张伦表示，“适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产”，这是党中央审时度势、对湖北提出的科学决策，也是对其他地区统筹抓好疫情防控和经济社会发展作出的周密部署。

“鄄城县截至目前没有一例确诊和疑似病例，规上企业已100%复工复产。但依然不可麻痹大意，接下来我们将在抓好疫情防控的前提下，全面恢复城际公交、城区公交、城乡公交、省内线路班车等交通运营，为稳定经济社会发展提供支撑。”张伦说。

抓好疫情防控，为复工复产提供坚实基础；尽快复工复产，把疫情影响降到最低。

测温、登记，走进浙江鸿盛原汽车用品有限公司，只见机器轰鸣运转，员工井然有序。企业产能已全部恢复，每日可生产2万套汽车脚垫。

董事长王卫兵说：“特殊时期，企业需要政府协调化解一些自身难以解决的问题。最近天台县政府帮忙招聘了15名新员工，就有效改善了我们的用工缺口，推动企业复产超预期，增强了发展信心。我们原有58个订单只流失了1个。”

安徽省阜南县焦陂镇徐棚村，麦田碧绿、油菜花开。不少村民正在千亩花卉苗木基地忙碌。

“疫情不会对村里的脱贫攻坚决心产生影响。”徐棚村第一书记陈耀光说，不仅地里作物长势好，村里的缝纫机面板厂已经复产，外出务工人员约85%已重返工作岗位，附近企业又提供了120个招工指标，另外今年还有几个可帮助农民就业增收的“大项目”。

新华社记者

（新华社北京3月12日电）