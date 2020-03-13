统筹推进疫情防控和复工复产 推动医药健康产业高质量发展

昨天下午，市委书记蔡奇以“四不两直”方式检查大兴生物医药产业基地疫情防控和复工复产情况。他强调，要统筹推进疫情防控和复工复产，发挥中关村企业科技优势，对标国际一流，加强科研攻关，积极拓展国内外市场，推动医药健康产业高质量发展。

大兴生物医药产业基地属中关村国家自主创新示范区，拥有3000余家企业。蔡奇走进中关村医疗器械园，察看入驻企业疫情防控、人员返岗、科技研发等情况，叮嘱，要规范执行返京员工居家或集中医学观察等各项防控措施，实现安全有序复工复产。医疗器械产业是北京鼓励发展的高精尖产业，园区多家企业的科研技术、创新产品第一时间驰援湖北和武汉，体现了责任担当。园区要优化营商环境，结合企业需求，建好服务平台，创新服务模式，精准服务企业。属地要及时与入驻企业对接沟通，帮助企业采取“点对点”等方式，解决员工返京上岗等问题，进一步提高开工率、返岗率。

以岭药业生产的连花清瘟胶囊（颗粒）被国家卫健委列为新冠肺炎诊疗方案推荐用药。公司春节停休，开足马力，产量翻番，先后多次向湖北捐赠药物。蔡奇走进厂区检查，对标画“一米线”、设置远端红外体温检测仪、降低宿舍人员密度等做法表示肯定。随后走进制剂车间察看药品生产线，详细了解制药工艺流程，叮嘱负责人，有效药物是打赢疫情防控阻击战的重要制胜武器，是患者的希望。产品的质量重于泰山，人民的生命高于一切。要进一步加大药品研发力度，为抗击疫情提供充足药物。要抓住机遇，加强国际合作，拓展海外市场。要关心关爱员工，落实必要防护措施。

民海生物是致力于疫苗研发生产的高新技术企业，目前其研发团队正在加大攻关力度，力争早日实现疫苗上市。蔡奇走进实验室，详细询问疫苗研发进展、技术路线、企业科研投入等情况，对民海生物“要做到比国际标准更高，未来十至十五年依然领先”的企业发展理念点赞，说，疫苗对疫情防控至关重要。要发挥生物医药头部企业带动作用，走在科技防疫最前沿，勇作“逆行者”，加强科技攻关，加快疫苗研发，打造过硬产品，造福广大人民群众。当前生物医药企业要抓住机遇，发扬中医药优势，为全球疫情防控提供中国技术支持和治疗方案。属地和相关部门要加大对新冠肺炎药物、疫苗研发生产企业的支持服务力度，抓好各项政策落地，推动医疗装备、医药健康产业发展。

市领导崔述强、隋振江参加检查。（记者 祁梦竹 刘菲菲）