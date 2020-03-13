北京以市委市政府名义捐助湖北2000万元防疫应急物资

同舟共济，共战疫情。新冠肺炎疫情以来，本市累计向湖北省捐款超过14亿元，还有若干医疗物资、生活物资等。近日，本市以市委、市政府名义捐助湖北省2000万元新冠肺炎防疫应急物资。

据悉，本次以市委、市政府名义捐助湖北的2000万元物资中，帐篷、折叠床、棉被等救灾物资约1500万元，医疗设备约300万元，以及医疗物资约200万元。

本次疫情以来，市国资委、市委统战部、市总工会、团市委、市妇联、市红十字会、市慈善协会等单位都积极组织捐款捐物；北京市有9个区已分别向湖北省十堰市、巴东县、神农架林区捐款及物资合计价值1700万元。

近日，得知湖北省基层一线防控工作急需大量帐篷和折叠床、棉被等生产周期较长的救灾物资，以及部分紧缺的治疗设备和医用防护用品，本市有关部门对全市救灾物资储备情况进行摸底，专门调度安排了一批科技含量高、便捷实用的应急物资和设备。（记者 任珊）