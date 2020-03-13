钟南山：全球合作方能尽早结束疫情

新冠肺炎疫情在全球蔓延，我国疫情防控进入关键阶段，接下来怎么做？3月12日，在广东省人民政府召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山对相关问题进行了回应。

全球互相交流非常重要

钟南山院士表示，很多省已是零增长，在国内看起来，在高度的联防联控机制下，我们取得了比较好的控制。现在包括湖北，基本上还是得到了控制。

“现在问题转到了国外输入，应该加强对输入患者的管控。”他说，有些输入患者有点感冒，不当回事，但到了中国以后确诊。这就说明一个问题，国外的一些国家对情况还不够重视。因此我们需要进行监测。

钟南山表示，目前国外总共有4万多确诊病例，死亡率超过3.2%，说明老百姓的警觉性还不是很高。我国华西医科大学已经派医疗队援助意大利，现在加强这方面的交流还是非常重要的。

“有一个境外重点地区防控工作的指引，还是要按照指引来操作，一般隔离14天是可以的。如果很急的话，应该做一个核酸检测。现在核酸检测的方法比以前准确多了。”钟南山院士强调，面对新冠肺炎，两个月之内研发出特效药不太可能，但总有一些办法阻止其恶化。“一是加强我们自己的管控，另外是加强跟其他国家的交流，让他们提高警惕，减少病死率，才有可能全球战胜疫情。互相交流、互相支持非常重要。”他说。

6月份结束疫情可期

近期，钟南山院士预测疫情将在6月份结束。对此，他回应道：“我记得当时的评估是基于在各国都采取积极的措施情况下。假如说全球有些国家不把它的危害性以及它的传染性看得很重并进行干预，那可能还会延长。”

“一般来说，新冠肺炎在温度较高的情况下相对不活跃，可能慢慢会下去。关键是差一个月和两个月就差得很远了，因为它对国民经济有很大的影响。当时的评估侧重在国内。”钟南山说。

令他高兴的是，越来越多的国家开始重视起来，不把它仅当成是流感。“假如说各国都能够动员起来，我还是期待6月份疫情结束。”他说。

3月9日，钟院士带领团队开发出咽拭子采样机器人。其与常规人工采样相比，有哪些优势？钟南山说：“采样是一个传染途径，取样过程要保护采样人员。采样规范性比较差，差别比较大，拭子采样机器人基本上采取同一个规范采样方法，真实性会更强。机器人实验符合率高，现在已开始验证病人的符合率情况。”

目前暂未发现复阳病人有传染性

“有不少病人出院以后，复查以后核酸检测呈阳性，这个问题引起了大家的关注。”会上，钟南山特别提到了病人出院复查呈阳性的问题。

“我们知道核酸检测是检测核酸片段。”钟南山分析，从病原学角度看，对大多数人来说，治愈的病人已产生了抗体，重复感染的机会应该很少，除非是极个别患者根本就没有好，免疫功能极差。

病人复检呈阳性了，他的家属会不会因密切接触又感染呢？

“到目前为止，我所收集的资料是基本没看见这种情况，但这个也要看事实。”钟南山院士说。他讲到香港玛嘉烈医院传染病中心主任曾德贤跟踪10多例复阳病人，并用病人样本在P3实验室培养病毒，但没有培养出活病毒。

“这说明，样本中检测到的可能是新冠病毒的残余核酸片段。接下来，对复阳病人还要继续观察。”钟南山说，“我把事实讲出来，没有查出活病毒，不应该有传染性。”（本报记者 叶 青）