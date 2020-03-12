汤臣倍健发布2019年报 营收同比增长20.94%

3月12日晚间，汤臣倍健股份有限公司（股票代码：300146，以下简称“公司”）发布2019年年度报告。报告显示，2019年公司实现营业收入52.62亿元，较去年同期增长20.94%。受Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）商誉及无形资产计提减值的影响，归属于上市公司股东的净利润为-3.56亿元，较上年同期下降135.51%。

扣除商誉及无形资产计提减值影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为10.46亿元，较去年同期仍保持增长。

外部压力激增，2019经营业绩未达预期

受《电子商务法》等政策、环境的影响，2019年LSG业务收入出现较大下滑，公司计提商誉及无形资产减值共计15.7亿元，导致2019年经营业绩未达预期。年报中提到，电商法的实施导致部分个人代购商退出，其他代购和经销商为应对政策变化所带来的经营风险也相应减少库存及交易，对LSG业务造成较大的负面影响。这一期间，公司主动实施了业务及组织架构调整、产品优化、库存管理、价格管控等一系列措施，并持续加大品牌培育以应对市场挑战。2019年LSG面向澳洲本地客户的销售保持了平稳增长，针对中国跨境平台业务取得了超越行业的大幅增长。

同时，汤臣倍健在年报中对2019年所面临的的国内市场环境进行了讨论与分析。2019年，公司面临较为严峻的外部市场环境，国家相关部门对“保健”行业的整治行动、药品零售行业的改革和规范、《电子商务法》的实施等因素都增大了市场相关方的压力和挑战，并将在较长期限内对行业持续产生影响。

公司增长动能稳健，国内主业表现良好

尽管国内市场出现严峻挑战，公司主营业务在上一年度仍然保持了高于行业的增长。

年报显示，2019年公司实现营业收入52.62亿元，同比增长超过两成。主业增长稳健，其中，大单品战略的“主引擎”效应显著：“健力多”实现营业收入11.90亿元，同比增长约47%；“健视佳”试点区域扩大至6个重点省份，将视力易疲劳者作为目标人群，推动品类扩容。主品牌“汤臣倍健”实现营业收入32.12亿元，同比增长约8%。其中，蛋白粉继续保持品类绝对领先地位，有效带动主品牌在严峻的外部环境下跨越政策面因素，实现挤压式增长。欧睿数据显示，2019年我国VDS行业规模达1,785亿元，同增2.1%。

渠道方面，2019年公司境内营业收入中，线上渠道约占两成，同比增长约17%；线下渠道约占八成，同比增长约20%。公司持续推进电商品牌化战略及“以用户为核心”的电商数字化策略，同时线下不断加速商超渠道和母婴渠道建设，进一步挖掘线下市场机会。其中，专业孕婴童营养品牌“天然博士”和“Life-Space”在母婴渠道有序铺货，动销表现良好，渠道拓展和网点数量取得进一步增长。

同时，为进一步促进协同创新合作、持续提高企业技术创新能力，2019年公司与中国科学院上海营养与健康研究所共建“营养与抗衰老研究中心”，联合巴斯夫、恒天然、杜邦营养与生物科技、IFF营养健康等4家全球顶尖原料供应商达成合作伙伴关系，共同开展抗衰老和营养干预研究。此外，公司在2019年启动智能工厂建设，大幅提高人均小时产出及厂房利用率、降低生产周期，并通过持续开发透明工厂和营养探索馆的名片效应，加强消费者教育和市场培育，夯实内生性增长基础，蓄力公司中长期发展。

“激活”2020，期待引领行业恢复性增长

对于今年的行业环境，公司在年报中作出了评估，并提出系统化的应对策略。在严峻的外部环境下，公司将继续坚定实施消费者健康的大战略举措和布局。

汤臣倍健董事长在致投资者的信《拿着旧地图永远找不到新大陆》中亦表示，将以“激活”为关键词，持续激活品牌与业务，以期引领全行业实现恢复性增长。他提到，“第一是激活人。第二是重新激活中国VDS业务，公司必须从 ‘挤压性增长’走向‘引领VDS全行业的恢复性增长’。第三是重新激活Life-Space并购业务。‘不经历危机就不会有抗体’，至低点，再出发。第四是持续激活品牌力，加大对品牌资产的投资，就是加大对未来的投资。”

2020年，公司将以“四大单品+两大形象产品+1个明星产品”多品种全线出击，采取激进的核心市场策略，激活整个VDS业务，做大市场蛋糕。其中，公司将在已有三大单品基础上，推出储备大单品面向护肝市场，并依托稀缺批文、复方配方的独特优势，在五大重点省份重点推动，开拓护肝蓝海市场。

同时，将在今年启动经销商裂变计划，在VDS业务中建立主业、健力多、“Life-space”三大独立的经销商体系，以配合多品种全线出击的市场策略，支持未来多个大单品运营及新品牌、新品类的长期发展。此外，公司正式启动OTC项目，聚焦发展胃肠道用药核心大品类，切入消费者健康领域新赛道。

如何重新激活“Life-Space”的品牌业务，也在报告中被重点提及。其表示，在中国市场，公司将以“健力多”的高度全力打造“Life-Space”国内产品，继续加大市场投入力度；并依托今年1月取得的“life.space?益生菌粉”保健食品注册批文丰富产品矩阵，加速渠道渗透和终端覆盖。在澳洲市场，公司将因应市场变化，加快代购渠道整合和澳洲出口经销商的优化，不断加大跨境电商平台的资源投入，建立中国跨境平台的经销商矩阵，主动出击、管理“Life-Space”对中国的出口业务。

“短期看到的都是波动性和不确定性，拉长时间轴才能看清大趋势”，汤臣倍健董事长在公开信中表示，无论是从健康中国2030国家战略指引，还是行业渗透率和人均消费金额，中国VDS行业仍存在巨大的增长空间。同时，他也坦言“这是个多变的时代”， 然而“动荡时代，动荡本身不可怕，可怕的是延续过去的逻辑。新20年代，公司将以变应变、以速度应变。”

目前，公司正在进一步占位优异赛道，并采取充分应对措施逐步解决挑战,未来前景值得期待。