中医药驰援国际疫情防控

3月11日，中国民族医药学会国际交流与合作分会向中国驻日本大使馆和国际友好人士捐赠了一批防疫物资：医用口罩两万个，贞芪扶正片一万盒，黄芪片一千盒，枸杞子一千盒。上述物资是由我国知名现代中药企业扶正药业捐赠的。

中医药在此次抗疫中展现了防病治病的独特优势。中国民族医药学会国际交流与合作分会常务副会长兼秘书长杨凯介绍，扶正药业是全国第一家响应此次捐赠活动的企业。当日，扶正药业集团公司董事长杨军代表扶正药业通过中国民族医药学会国际交流与合作分会捐赠了防疫物资，捐赠物品定向发往中国驻日本大使馆。

据悉，本批物资主要用于我国驻日本大使馆外交官和对中国友好人士的立体防护，其中外科医用口罩用于工作时的日常防护，黄芪、枸杞子泡水代茶饮和口服贞芪扶正片，这些药物互相配合，可以调动人体自身调节功能，提高人体免疫力、气阴双补、扶正固本。

杨凯说，“滴水之恩当涌泉相报”。在我国抗疫形势最紧张的时刻，包括日本在内的很多国家都向我们伸出了援手。如今新冠肺炎疫情全球蔓延，中国民族医药学会国际交流与合作分会以实际行动诠释了外交部的宣示，一方面向身在疫区的中国驻日本大使馆外交官、日本对中国友好人士实施定向捐赠，另一方面面向国际启动了中西医结合防治新型病毒性呼吸道传染病及多发病应急合作项目。

扶正药业始终秉承“萃集天地正气、扶助人类健康”的企业宗旨，积极响应抗击疫情号召，履行企业社会责任，推动中医药高质量发展、推动中医药走向世界。此前，扶正药业先后向武汉市红十字会、福州市红十字会及甘肃省有关单位捐赠了多种防控药品。

图为捐赠仪式现场。