中国化妆品“爱心壹号”公益行动——企业复工第一弹，解救“口罩脸”

2020年2月25日，《中国化妆品》杂志社和人民网·人民健康联合发起中国化妆品“爱心壹号”公益行动，号召中国化妆品行业伸出援助之手，将企业复工后第一批护肤品捐助给前线医护人员，将他们从“口罩脸”“酒精手”等皮肤问题中“解救”出来。

据 “爱心壹号”公益行动组委会负责人介绍，疫情进入下半场，正是中国化妆品企业开始发挥重要作用的时候，作为化妆品行业重要媒体，我们号召化妆品企业，共同守护“战疫”一线医护人员的皮肤健康和美丽，“汇聚化妆品行业力量，铸就中国化妆品品牌责任”，这是中国化妆品行业的义务，也是我们的责任。

据悉，在本次公益行动中，来自各个院校、医院、化妆品研究中心、化妆品企业等各个领域的专家们积极参与到本次公益行动中，推荐产品并对捐赠产品进行严格的评审，以确保此次捐赠护肤产品的高品质，能够有效地改善“口罩脸”“酒精手”等肌肤问题。经过专家初审和复审，首批捐赠共有十几个品牌的产品入选“爱心壹号”公益行动。

3月8日，第一批捐赠产品在“妇女节”当天已经发往“战疫”一线。

3月10日，第一批在“妇女节”当天发往“战疫”一线的捐赠产品已经落地武汉，正在运往武汉雷神山医院、武汉泰康同济医院。

对于中国化妆品“爱心壹号”公益行动的后续安排，组委会表示，本着公开、透明的原则，将为更多需要的医院提供产品捐赠和网上捐赠，希望更多的行业同仁行动起来，为奋战在“战疫”一线的医护人员献出一份爱心。

据了解，为了让更多的化妆品企业了解“爱心壹号”公益行动，《中国化妆品》杂志社还联合化妆品行业相关社会组织、爱心媒体等各界力量进行了广泛宣传。中国食品药品企业质量安全促进会、中国化妆品工程师联盟、全国卫生产业企业管理协会美容产业分会、广东省化妆品质量管理协会等积极参与，人民网·人民健康、中新经纬、《公益时报》、《社会与公益》杂志、《旅游商报》等媒体都做了全面的报道。

（《中国化妆品》杂志社、人民网“人民好医生”客户端联合报道）