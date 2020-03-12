保住菜篮子 兜住钱袋子 央地联手织密民生保障网

“民生稳，人心就稳，社会就稳。”在全国上下集中主要力量抗疫情稳经济的同时，战“疫”大后方也在全面发力，从确保民生用品保供保质保价，到着力解决“一老一小”问题，再到兜住工资和社保“钱袋子”，一揽子强有力举措密集出台落地，民生保障网织得更密更牢。

“小菜篮”大民生。围绕民生产品尤其是“菜篮子”产品稳产保供，多部门频频发声。

“农产品市场一头连着市民消费的‘菜篮子’，一头连着群众增收的‘钱袋子’，与群众民生关系密切。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂10日在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，各地各部门认真落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，积极采取储备调节、加工奖补、信贷贴息等措施。

商务部市场运行司副司长王斌介绍，为保障市场供应，春节以来已累计投放中央储备冻猪肉5.5万吨，3月5日投放第五批中央储备肉2万吨，后期还将视情开展投放。

不仅要保供，还要稳价、保质。市场监管总局9日向企业发出倡议书，加强人民群众生活必需和疫情防控急需的物资生产供应，做到投入市场产品价格与疫情发生前基本相当。此外，市场监管总局启动“保价格、保质量、保供应”系列行动以来，已有超过7000家企业践行承诺，涵盖食品餐饮、零售物流、电商、医药器械、家电、家居、建材等各行业，覆盖老百姓衣、食、住、行的方方面面。

衣、食、住、行之外，还要着力解决“一老一小”问题。近日召开的中央应对疫情工作领导小组会议强调，细化老年人、儿童等重点人群疫情防控措施。

最新数据显示，我国有200多万老人入住在约4万个养老院，打赢养老战“疫”，托起养老服务“方舟”尤其重要。民政部养老服务司司长俞建良9日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要进一步鼓励护理员及时返岗、多渠道招聘，缓解养老院护理员紧缺问题。不少地方针对身体需要照护的低保、低收入等困难老人，坚持开展居家养老上门服务。

当前，全国各地复工复产有序启动，但大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。对于其中涉及的托幼问题，商务部表示，将积极支持家政服务业加快复工进度。地方则密集出台新政鼓励双职工家庭中一人带薪居家看孩子。

工资和社保等“钱袋子”同样有坚实保障。国务院常务会议要求加大对地方财政支持，提高保基本民生保工资保运转能力。财政部发文要求压实“三保”保障责任，阶段性提高地方财政资金留用比例，3月1日至6月底，在已核定的各地当年留用比例基础上统一提高5个百分点。中央财政抓紧下达对地方各项转移支付预算，增强地方基本民生保障能力。

此外，全国总工会发文要求切实维护职工合法权益。监督企业履行依法隔离期、医疗期职工工资支付义务，对于企业安排以灵活方式在家上班的职工，按照正常工作期间的工资收入支付工资。

在兜牢民生底线上，人社部失业保险司司长桂桢6日在人社部新闻发布会上表示，下一步将通过畅通申领渠道、加速线上经办、扩大保障范围等方式，确保失业保险待遇按时足额发放。及时启动困难失业人员价格临时补贴，缓解疫情对失业人员基本生活影响。

医保方面，在落实中小企业缓缴政策、减轻企业负担的同时，职工继续享受医疗、生育保险待遇，确保企业职工享受医保待遇不断档。

养老金待遇同样有坚实保障。受阶段性减免企业社保新政影响，今年养老保险基金预计减收4700亿元以上。但“不会影响参保人员养老待遇，不会减损参保人员个人社保权益”，人社部养老保险司司长聂明隽6日表示。

不仅如此，一系列重磅举措还将陆续推出，确保养老保障制度长期可持续，不仅能保当前，也能保长远。财政部部长刘昆透露，今年稳步提高养老保障水平，加快推进养老保险全国统筹，加大企业职工基本养老保险基金中央调剂力度。

聂明隽透露，各省正在大力推进省级统筹，已经有三分之二的省份实现全省基金统收统支，剩下的省份年底前也能实现全省基金统收统支，在全省范围内调动使用基金的能力进一步增强。

另外，今年基金中央调剂比例从去年的3.5%提高到4%，调剂力度进一步加大。调剂规模将达到7400亿元，跨省调剂1700多亿元，对保发放困难省份的支持力度也相应增加。中央财政对基本养老保险基金的补助力度还将进一步加大。地方各级政府也在进一步调整财政支出结构，加大对养老保险的补助力度。

据了解，截至2019年底，中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本的划转工作，划转国有资本1.3万亿元，目前，地方层面划转工作正在积极推进。此外，证监会副主席阎庆民表示，将鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市，推动个人养老金税收递延账户投资公募基金政策落地。

“养老保险各项改革措施包括实施养老保险全国统筹正在稳步推进，制度内在的激励约束机制将进一步健全完善，通过长短结合、内外结合、远近结合等一系列综合改革举措，完全能够确保养老保险制度的健康持续平稳运行。”聂明隽说。

厦门大学经济学院教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，中央部门和地方多管齐下抗疫情稳经济，并将保民生放在重要位置，确保民生待遇不降低。在幼有所托、学有所教、老有所养、业有所保、病有所医、疫有所防等方面构筑起全方位保障防线。“这不仅彰显我国以民为本的制度优势，也将进一步稳预期和提振民众信心，增强经济长期稳定发展的内生动力。”(记者 班娟娟)