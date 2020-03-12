战“疫”中坚 岐黄亮剑

1月21日，中央指导组专家、国家中医医疗救治专家组副组长、北京中医医院院长刘清泉临危受命，紧急奔赴武汉，开展新冠肺炎救治工作。作为第一位奔赴抗疫一线的北京三甲中医医院院长，甫抵武汉，便奔赴多家定点医院。他说：“首要任务就是要找到中医药救治规律，尽快制定出行之有效的中医诊疗原则和方案。”

短短数日，刘清泉先后会诊了百余例患者，对新冠肺炎的认识逐步清晰明了，他与专家组成员得出结论：新冠肺炎当属“湿疫”，感受湿毒邪气而发病。从而初步拟订了《新型冠状病毒感染的肺炎中医证治方案》（第一版），提交给国家中医药管理局，之后被纳入国家卫健委印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）》。

在疫情救治专家座谈会上，刘清泉提出对感染新冠肺炎患者应按照病情轻重，分为轻度、中度和重度分别对待，并强调中医药要早期全程介入治疗。对此，刘清泉确定了“祛邪必先扶正”的治疗原则，通过胃肠同治、解毒活血的治则，使轻症患者趋向痊愈，中度患者控制住病情，避免向重症、危重症转化，从而截断了病情的进一步发展，体现出中医专长和优势，使得中医“治未病”理念提倡的“未病先防、既病防变、瘥后防复”得以贯彻。

关于西医治疗新冠肺炎至今尚无特效药物问题，刘清泉强调，在几千年与疫病的对抗中，中医先辈用精湛医术战胜了一次又一次瘟疫。面对当前疫情，应该中西医结合治疗，战胜病毒，才能取得最后胜利。临床显示，中西医结合治疗轻症患者有显著疗效，临床症状消失时间缩短两天。在武汉金银潭等多家医院相继开展中西医结合治疗后，更多患者服用了中药，“没想到中药疗效这么好！”这是医生和患者的共同赞誉。

从新冠肺炎中医第一版证治方案提出，刘清泉和专家组一直监测疫情变化，不断优化方案，调整治疗思路，确定治疗法则。3月4日，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》发布，进一步明确了中医诊疗方案的可行性实用疗效。全国各地全面规范化开展对新冠肺炎患者的中西医结合治疗，取得了令人满意的效果。

武汉江夏方舱医院是首个国家中医医疗队接管的方舱医院，医务人员由来自5省市360余人的5支医疗队组成。从2月14日开舱，刘清泉值守在此近一个月，采取以中医为主、中西医结合的方法救治轻症新冠肺炎患者。

从北京到武汉、从重症病房到方舱医院，一个多月来，刘清泉没有停歇，有时还要工作到凌晨一两点才能休息。在他的率领下，全舱近400名患者，无一例患者转成重症。

越是危急越要担当，越是艰险越要向前，能真正做到“匡时济世”，方是“医之大者”，刘清泉，就是这样的医者。