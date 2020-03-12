在湖北抗疫一线，医务工作者将临床研究和临床救治相协同，为阻止轻症患者向重症转化、提升危重症救治水平作出积极贡献。

救危重，先进装备缺不了

前不久，一项基于52名新冠肺炎危重型患者的回顾性研究在《柳叶刀·呼吸医学杂志》发表。该研究由华中科技大学同济医学院附属协和医院、武汉市金银潭医院、武汉大学人民医院等机构主导，是首份描述新冠肺炎危重型患者特征的研究。研究显示，新冠肺炎是一种进展性疾病，缺血缺氧之后会致使很多重要脏器受损。因此，保证有效的氧供非常关键，脏器保护在治疗中至关重要。

北京大学人民医院重症医学科主任安友仲说，临床一线前期积累的重症患者救治经验，为全国新冠肺炎诊治方案的制定提供了支持。氧疗与呼吸支持是新冠肺炎主要治疗措施之一，尽量提前干预、积极干预，可以挽救更多患者生命。

挽救危重患者生命，离不开“硬核武器”。重症病房是感染风险最高、最危险的区域，也是战疫的“火线”，被称为“红区”。在这里，体外膜肺氧合（ECMO）、无创呼吸机、有创呼吸机、转运呼吸机、监护仪等一到武汉，立刻在同济医院中法新城院区投入使用，这里是国家支援湖北医疗队负责的重症、危重症病区。

一名患者成功接受了主动脉内球囊反搏及静动脉体外膜肺氧合手术。患者术后各方面指标趋于平稳，心脏问题和肺炎问题都有好转。手术由中日友好医院与华中科技大学同济医学院附属协和医院团队合作，这也是国家支援湖北医疗队在武汉成功开展的首例心源性休克合并新冠肺炎患者植入手术。

北京协和医院医疗队集中重症、呼吸、感染、心脏、肾脏、消化、血液等多领域专家，把能用的办法都用上，尽最大努力挽救危重症患者生命。据文献报道，细胞因子吸附器对炎症因子吸附效果更好，肾内科立即联系海外采购。来自美国和德国的“新型武器”很快运抵重症病房，应用于临床治疗，给患者带来新的希望。

解难题，中医中药显身手

在湖北荆州，一名女患者反复高烧，一度在ICU病房上了呼吸机。在连续6天高烧不退的情况下，服用中药后第一天发烧的持续时间就缩短了，第二天明显退烧，第三天体温基本正常，很快就被转到了普通病房。

对付新冠病毒，临床上尚无有效药物，传统中药方剂大显身手。一名河北患者上了呼吸机，不能自主呼吸，也不能自主吞咽，高热不退。接诊医生将清肺排毒汤两剂合一加倍量浓煎。几小时后，患者呼吸功能恢复。清肺排毒汤来自我国紧急启动的防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究，临床有效率在90%以上。目前，国家卫健委、国家中医药管理局联合推荐的清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒颗粒等3个中药方剂，在患者救治中功不可没。

在武汉市汉口医院，一名重症新冠肺炎患者出现气促、呼吸困难等症状，难以配合呼吸机，血氧饱和度59%，病情危急。广东省中医院重症医学专家邹旭在患者双下肢的两个穴位施针，并耐心安抚，患者的烦躁情绪慢慢得到缓解。接着，邹旭在患者双上肢的两个穴位予以施针，10余分钟后患者安静下来，生命体征渐趋稳定，呼吸频率降至每分25次，心率也下降到每分90次，外周血氧上升到80%以上。30分钟后，血氧升至90%以上。一起参与抢救的西医医生说：“如果不是亲眼看见，真难以相信。”

在金银潭医院，不少重症病人血氧饱和度时有波动。注射生脉注射液、参麦注射液后，血氧饱和度稳定回升。肺部感染吸收慢的患者，加注热毒宁、痰热清等中药后，很快康复出院。中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，对危重症患者果断、及早使用中药注射剂，可以起到力挽狂澜的作用。

将最新科研成果应用在临床，是中医参与救治重症患者的一大特色。在雷神山医院，上海中医药大学附属龙华医院的领队方邦江实施“截断扭转”中医治疗方案，大大提高了患者的治愈率。该项目是上海中医药学会新冠肺炎紧急攻关课题，也是科研与临床相结合的一个例证。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 12 版）