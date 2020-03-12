草木蔓发，春山可望。在与新冠肺炎疫情的斗争中，中国人民没有被困难吓倒，而是凝聚起众志成城的力量，疫情防控积极向好的态势正在拓展。我们要坚定必胜之心，坚信既能赢得疫情防控胜利，也能实现今年经济社会发展目标任务。

新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来较大影响，但影响是短期的、阶段性的。我国经济增长的内在动力和基本态势并没有改变，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的步履依然稳健。我国经济发展具有独特优势，产业门类比较齐全、配套能力强大、物质技术基础雄厚，已经积累了充足的人力资本和物质资本，还拥有14亿人口规模、增长潜力巨大的广阔市场。在各国经济彼此交融的世界经济中，我国是国际贸易和国际产业分工的重要一环。同时，我们拥有显著的制度优势，我国宏观调控政策空间充足，各类有针对性政策的出台为战胜疫情和复工复产提供了有力支撑。综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，也不会改变，一场暂时的疫情无法改变经济增长的内在规律。

我们要用全面、辩证、长远的眼光看待我国经济社会发展，增强信心、坚定决心。放在实现“两个一百年”奋斗目标的历史进程中看，放在中华民族伟大复兴的光辉征程中看，这场疫情不过是历史长河中的一个小小湍流。习近平总书记指出，中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。回想1998年，我们遭遇了历史罕见的特大洪水。在党中央的坚强领导下，全国人民团结一致，战胜特大洪水，并在当年实现了国内生产总值7.8％的增幅。事实证明，只要我们在党中央的坚强领导下同舟共济、齐心协力，就没有越不过的山、跨不过的坎。前进征程上，越是接近民族复兴越不会一帆风顺，越是充满风险挑战。但中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，拥有巨大的韧性和潜力。风险和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。一些短期事件的影响不会改变我们持续推进改革开放、坚持和发展中国特色社会主义的决心，更不会动摇我们走向中华民族伟大复兴的信心。

对于夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，中国共产党和中国人民充满自信和底气。自信和底气来自对历史与现实、理论与实践的把握，来自脚踏实地的不懈努力。在党的坚强领导下，充分发挥中国特色社会主义制度优势，全国各族人民艰苦奋斗、自强不息，一定能够克服困难，继续创造新的辉煌。只要我们按照党中央决策部署，坚持底线思维，积极主动作为，坚持抓住重点、统筹兼顾，加强经济运行调度，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，围绕“六稳”做好应对各种复杂困难局面的准备和工作，我们完全有信心、有能力、有把握在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，坚决打赢脱贫攻坚战，确保全面建成小康社会圆满收官。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 09 版）