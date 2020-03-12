全国180万环卫工人疫情期间在岗率超九成

人民网北京3月11日电 （记者邱超奕）截至3月10日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例16145例，其中重症病例4492例；累计治愈出院病例61475例，累计死亡病例3158例，累计报告确诊病例80778例，现有疑似病例285例。全国每日新增确诊病例和新增疑似病例连续5天保持在两位数。

国务院联防联控机制11日召开新闻发布会，介绍医疗废弃物综合治理相关情况。

“疫情发生以来，环卫全行业都在高负荷运转，环卫工人基本全员在岗。”住建部城市建设司副司长刘李峰说，疫情期间全国180万环卫工人在岗率达到90%以上，其中湖北省全天作业环卫工人超过8万人。广大环卫工人普遍承担了对医疗机构、集中隔离场所和相关设施进行消毒杀菌等应急任务，尽职尽责、不辱使命。

生态环境部应急办主任赵群英表示，生态环境部紧紧围绕两个百分之百开展工作：

一是全国所有医疗机构及设施环境监管与服务百分之百全覆盖。截至3月9日，各级生态环境部门动态管理定点医院2704家，集中隔离场所6098个，接收医疗污水的城镇污水处理厂2108座。

二是医疗废水、医疗废弃物及时有效收集、转运、处置百分之百全落实。目前，全国医疗废弃物处理能力提高到6022吨/天，比疫情前提高了23%。到3月9日，全国共收集医疗废弃物3006吨，涉疫医疗废弃物都是当天全部收集转运当天处置。

“在定点医院、方舱医院产生的医疗废水，首先要进行消毒。这些废水消毒之后，进入武汉市27个城市污水处理厂进一步处理。我们对这些污水处理厂进行了在线监控。”赵群英说。

从1月20日以来，全国累计处理医疗废弃物14.2万吨。医疗污水方面，截至3月9日累计发现没有污水处理设施的、未正常运行处理设施、末端消毒不到位的三类共346个问题，已经立即整改。

近日国家卫健委、生态环境部等十部门联合印发了《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，要求到今年年底每个地级市都要建成一个规范的医疗垃圾处置场。到2022年6月，全国所有的县区都要形成医疗垃圾从收集到转运、处置的科学体系。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 02 版）