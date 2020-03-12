志愿服务当好防疫“后勤员”

“在这个特殊时期，真是太感谢你们了！”在江苏省泰州市最大的廉租房安置区，公益泰州慈善联合会的志愿者们给冯奶奶和家人送来大米。瘫痪在床的冯奶奶今年80岁，与53岁的儿子相依为命。了解到这户家庭的特殊情况，志愿者专程登门慰问，关心他们的日常生活。

疫情期间，公益泰州慈善联合会在一周内筹集到大米1167袋，全部捐赠给本地各辖区的困难家庭等。对需要进一步帮扶的家庭，他们还将给予长期帮扶。

近一个月来，泰州靖江市179个志愿者协会的志愿者们，走街串巷给当地56户困难家庭配送酒精、口罩、一次性手套、消毒液等防疫物资和生活用品。为了尽快将防护用品送达困难家庭，他们奔走于村庄社区。有些社区车辆无法通行，他们就顶着寒风步行；有的居民出门买菜还没回来，他们就在楼下等候。

为做好疫情防控期间困难群众生活保障，泰州广泛发动志愿服务组织，开展了疫情防控暖心行动，主要包括：“困难群体帮扶救助”关爱行动、“温暖夕阳红”关爱老年人群体行动、“青苗呵护”关爱未成年人行动、“隔离不隔爱，我们一直在”关爱行动、“致敬逆行者，当好后勤员”关爱行动等项目。

为了不让一户困难群众掉队，市里采取“大数据+网格化+铁脚板”的运转模式，组织发动全市各级党员干部、志愿服务组织、志愿者及时进村入户，加强走访探视和服务帮助，提供群众生活必需的物资支持。重点针对低保户、五保户、困难残疾人、孤寡老人、困难儿童等对象，开展捐赠捐助、生活必需品“无接触配送”服务、订送餐、心理抚慰等行动，帮助他们增强信心、免除后顾之忧。

截至3月5日，泰州市1269个志愿服务组织、近48万志愿者投身疫情防控工作，开展志愿劝导、义务宣传、入户走访、卡口执勤、卫生清洁、情感联络、困难帮扶等志愿服务活动7400多场。其中，开展爱心帮扶活动3100多场，有5200多个困难家庭得到及时帮助。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 13 版）