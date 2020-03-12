越到关键时候 越是不能松劲

“我在路上就一直在想，武汉市是多么好的一座城市！这是一座英雄的城市，这里的人民是英雄的人民。”

3月10日，习近平总书记专程来到武汉市东湖新城社区考察。在社区党群服务中心，习近平同社区工作者、基层民警、卫生服务站医生、下沉干部、志愿者等亲切交流，为英雄的武汉人民深情点赞。

“总书记的话振奋人心，也坚定了我们早日战胜疫情的信心！现在到了关键时候，我们一定牢记总书记的嘱托，携手同心，共同构筑起群防群控的人民防线！”东湖新城社区干部群众一致表示。

“现在心里更有底了，我们一定能扛过去！”

民生稳，人心就稳，社会就稳。

3月11日中午，来自湖北省林业局的下沉干部孔祥锋正在和其他志愿者一起分发“爱心包”。“这个爱心包，每家每户都有，由东湖风景区管委会统一分配，包括消毒液、洗手液和10个口罩。”孔祥锋说。

“这已经是第二次送了，社区做得蛮好！”72岁的安阿姨说，3月5日那天，社区为她送了装有米、面、油和红枣的“爱心包”。“我们上了年纪，不会用手机团购，社区还给我们发放了平价蔬菜，现在家里不愁吃喝。”

“习近平总书记说，武汉人民作出了重大贡献。我激动得眼泪都快掉下来了！我们深切感受到总书记对湖北人民、武汉人民的深情牵挂，我们这么多天的坚守和付出是值得的！”62岁的居民张伏秋说，总书记非常关心老百姓的菜篮子、米袋子，“现在一切都井井有条，买菜、买药都有人帮忙。现在心里更有底了，我们一定能扛过去！”

在社区生活物资集中配送点，几位志愿者正在分拣蔬菜。“爱心菜发放点”“平价菜供应点”，每一顶帐篷上，物资分类都标注得明明白白。

“503室，您家团购的蔬菜放在了门口，记得来拿一下，顺便拿走捐赠的‘爱心包’。”发完最后一个通知，已近下午两点，吴文博还没来得及吃午饭。他是东湖新城社区8位专职网格员之一，负责30、31栋共400余户居民。

这个90后，从武汉封城那天开始，每一天都在为社区居民奔波。“现在，每家每户的情况，都装在我的手机里，也装在我的脑子里。我要用实际行动证明，我们不是娇滴滴的一代！”

“习近平总书记说，我们年轻人成了抗疫一线的主力军。我很振奋，也更坚定了坚持到底的决心！”曾与总书记面对面交流的“00后”姑娘谢小玉，是中国矿业大学（北京）大二学生。

受疫情影响，开学时间推迟，滞留在家的她报名成为志愿者。如今，谢小玉已经值守了25天，每天为居民送菜、买药，有时还会代缴水费、电费、燃气费。“忙的时候，一天要为五六十户居民送东西，脚不沾地。”

“听到一些居民的抱怨，我曾打过退堂鼓。但慢慢地，大家就能互相理解了。妇女节那天，一位80多岁的老奶奶给我打电话祝我节日快乐，我都感动哭了。”这位老奶奶没了常年服用的降压药，谢小玉连跑了3家药店才买到。“疫情结束后，我回到学校也会继续发扬志愿精神，向社会传递新时代大学生的青春力量。”

“没有一个人叫苦，更没有一个人撂挑子”

“习近平总书记说，社区作为防控的最前线，肩负的任务十分繁重，参与社区防控工作的同志们工作十分辛苦。我听了备受鼓舞！”社区党总支书记、居委会主任陶久娣说，社区现在已经连续19天没有新增确诊病例，是无疫情小区，这些天的辛苦和付出没有白费。

疫情发生以来，陶久娣每天“泡”在社区里，平均每天睡不到5个小时。这次疫情，让她深刻理解了“小巷总理”的艰难，但也收获了很多感动。2月11日，东湖新城社区开始封锁大门，严格控制人员进出。她在社区“微邻里”平台上发布招募志愿者的信息，第二天就有48名志愿者报到。

“大家共同努力、团结一心，才会把工作干好。”陶久娣说，让她非常感动的是，每次有任务的时候，总有志愿者抢着干。“给居民配送生活物资，有时要搬着很重的货，来回跑上百趟，没有一个人叫苦，更没有一个人撂挑子。”

“坚持就是胜利。请大家再坚持一下！”网格员杨铭新说，总书记的话让社区居民更有信心，大家表示一定配合好社区防控工作，直到抗疫斗争的全面胜利。

“我们的老百姓是很可爱的，他们展现出的不怕牺牲、勇于担当、顾全大局、甘于奉献的精神，反过来也激励着我们党员干部更好地做好服务。”陶久娣说，48名志愿者、42名下沉干部以及社区下辖公司的33名党员和社区工作者一起组成了东湖新城社区坚实的防控力量。

“习近平总书记指出，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，防控力量要向社区下沉。作为一名共产党员、下沉干部，我将按照总书记的要求，帮助居民群众解决现实困难。”孔祥锋说。2月14日以来，他就在社区上岗。把守大门、搬运蔬菜、代领快递……哪里有需要，哪里就有他的身影。

“在我们社区，消毒、保供、摸排等工作的主力军都是党员先锋队。”陶久娣说，要继续发动党员群众好好干、加油干，把社区打造成疫情防控的坚强堡垒，“我们将慎终如始、再接再厉，绝不麻痹、松劲，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作。”

“为大家做好服务就是最好的防控”

“我最期盼的，还是早日复工。在家里闷了这么长时间，没有收入，心里有点慌。”隔着铁栅栏，30栋1单元的居民廖兆欧跟记者拉起了家常。

47岁的廖兆欧在鄂州的建筑工地上当钢筋工，刚刚大学毕业的女儿在一家培训机构当美术老师。疫情让父女俩都停了工，家里经济状况逐渐吃紧。“虽然我们复工心切，但正像习近平总书记说的那样，还没有到可以松口气的时候。请总书记放心，我们能坚持！”

“我们这个社区，留守居民有2000多户、6000多人，其中有一些是租户、困难群体和流动人口，但我们从来都是一视同仁，绝不厚此薄彼。”社区党总支副书记喻芳说，她们正在通过网格员收集居民诉求信息，做好“下情上达”，及时传递百姓呼声。

在14栋居民楼门口，“95后”理发师志愿者刘想正在为居民理发。“习近平总书记非常关心我们在疫情期间的生活，我们自己也要行动起来，互相帮助，同舟共济打赢这场疫情防控阻击战。”刘想说，他每天为十几位居民理发，免费为高龄或者困难群众理发。

排查体温、转运病人、配发物资……除了保障居民的生活物资供应，吴文博经常深夜还在接打电话，担当居民的“心理辅导员”。“前段时间，一位独居老人夜里11点给我打电话，能听出来他情绪很低落。我跟他在电话中聊了半个多小时，他的心情慢慢‘由阴转晴’。”

吴文博说，一些居民闷在家里久了，很容易出现情绪波动。“我们要像总书记要求的那样，多理解、多宽容、多包容，以更细致的工作帮大家解决生活中的实际困难。我们的服务到位了，大伙儿的情绪就会好得多。”

老家青岛的丽丽（化名）是社区一名租户。因为疫情无法回家后，原本性格有些孤僻的她，好几天没和家人联系。获悉此事后，拥有心理咨询师资格证的东湖风景区公安分局下沉民警肖侠主动与网格员一起上门开导，终于让她打开了心结。现在，肖侠与社区干部、附近医院医生一起成立了“阳光小屋”，纾解居民的情绪。

家住13栋的万小强，也是一名党员志愿者。在他火红色的马甲上，写着“是党派我来，为您服务的”。在他的笔记本上，详细地记录着每一户居民的需求：哪一家有慢性病病人需要买药，哪一家孩子上网课需要学习资料，哪一家团购的菜还没有到位……

“习近平总书记说，给人民群众当服务员，不能干巴巴、硬邦邦的，要让群众如沐春风。这一点我感触很深。我觉得，为大家做好服务就是最好的防控。我们要将心比心、以心换心，为居民排忧解难，真正做到让群众如沐春风。”万小强说。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 01 版）